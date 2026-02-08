Фільми про викрадення дівчат на основі реальних історій — підбірка

Героїні фільму "Неможливо повірити". Кадр з відео

Ці фільми дивитися важко, але відвести погляд неможливо. Реальні історії викрадень, у яких головне не страх, а внутрішня сила дівчат, що вижили і не зламалися.

Новини.LIVE розповість про три такі історії.

Реклама

Читайте також:

Ці три історії сталися насправді, і від цього вони ще більш моторошні. Тут немає красивої картинки чи зручних фіналів.

3 реальні історії про викрадення в кіно

"Дівчина, що втекла: історія Кари Робінсон"

Фільм розповість про 15-річну дівчину, яка провела 18 годин у квартирі маніяка. Історія показує, як у замкненому просторі народжується відчай, а разом із ним холодна рішучість. Кара не планує життя наперед, не думає про завтра. Її мета одна — вижити тут і зараз. І саме ця зосередженість стає її шансом.

"Неможливо повірити"

Болісна історія не лише про злочин, а й про недовіру. Після нападу старшокласниця Марі стикається з другим ударом — сумнівами поліції та тиском системи. Її змушують мовчати, переконують, що вона вигадала пережите. Фільм залишає гірке відчуття — скільки голосів так і не були почуті.

"Повірте мені: викрадення Лізи Маквей"

В центрі сюжету історія дівчини, якій не повірили навіть близькі. Випадкове викрадення і дивне звільнення. Ліза виживає, але змушена доводити, що її біль реальний. Лише один слідчий сприймає її слова серйозно, і саме це зрушує справу з мертвої точки.

Раніше ми писали про те, які детективні фільми та серіали здивують найвибагливішого кіномана.

Також ми повідомляли, який фільм жахів настільки вразить, що буде важко передбачити фінал.