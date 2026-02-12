4 самых страшных сериала-хоррора — подборка, которая напугает любого

Герои сериала "Черное лето". Кадр из видео

Если хотите пережить настоящие эмоции, эти сериалы не оставят равнодушным. Они не просто напугают, а заставят задержать дыхание, чувствуя каждый шепот, шаг и тень за спиной.

Новини.LIVE расскажет больше об этих лентах.

"Архив-81"

Дэн Тернер пытается забыть прошлое и погружается в работу: он восстанавливает старые видеозаписи 1994 года. Среди пленок он находит материалы документалиста о таинственном культе, и события на экране начинают перетекать в его собственную жизнь. Дэн чувствует странные присутствия, слышит голоса, как будто обращающиеся к нему, и оказывается на грани между желанием спасти невинных и риском стать очередной жертвой. Сериал мастерски играет с ощущением реальности и страхом перед неизвестным.

"Призрак дома на холме"

Старый дом, десятилетиями пустующий, принимает новых жильцов — людей с бессонницей. Доктор Марроу организует эксперимент: несколько дней и ночей они должны жить среди темноты и странных явлений. Каждая комната, каждый звук пробуждает давно забытые страхи, и граница между реальностью и кошмаром постепенно стирается. Это история о том, как прошлое способно преследовать и заставлять сталкиваться с собственными демонами.

"Нэнси Дрю"

После внезапной смерти матери жизнь Нэнси меняется, и она остается в родном городке. Когда в кафе находят тело молодой женщины, Нэнси и несколько ее друзей становятся подозреваемыми. Девушка берется за расследование и обнаруживает связь с давним нераскрытым убийством. Сериал сочетает классическую детективную интригу с напряжением и непредсказуемыми поворотами, заставляя следить за каждым шагом героини.

"Черное лето"

Начало зомби-апокалипсиса. Роуз ищет дочь и вместе с другими выжившими пытается добраться до безопасного места. Быстрые зомби и опасные люди превращают путь в борьбу за жизнь. Здесь нужно остерегаться не только монстров, но и людей. Сериал показывает, как далеко готов зайти человек ради родных и на что способно человеческое тело и дух в хаосе.

