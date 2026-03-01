Відео
Ви цього чекали — новинка, що реанімує жанр фільмів жахів

Ви цього чекали — новинка, що реанімує жанр фільмів жахів

Дата публікації: 1 березня 2026 13:42
Новинка для фанатів горору — прем'єра, на яку більшість чекали
Cцена з фільму "The Mortuary Assistant". Кадр з відео

Інді-горори давно живуть окремим життям. Ще з часів першої гри про Слендермена стало зрозуміло, що не потрібні мільйонні бюджети, щоб нагнати страху. Потрібна лише ідея. Фільм "The Mortuary Assistant" на перший погляд здається саме таким випадком. 

Новини.LIVE розповість по нову кіноадаптацію культової гри.

Який фільм жахів вийде весною 2026

В основі майбутньої екранізації "The Mortuary Assistant" — історія Ребекки Оуенс. Вона випускниця факультету ритуальної медиини і влаштовується на нічну зміну до похоронного бюро "Ривер Філдс". Робота здається звичайною. Але дуже швидко навіть тиша в коридорі починає на неї ніби тиснути.

Ребекка стикається з тим, що не вкладається у рамки логіки. У морзі відбувається щось дивне. З’являються ознаки надприродного. Звичні процедури перетворюються на боротьбу за власне життя. Нічна зміна більше не виглядає просто роботою — вона стає випробуванням.

Автори фільму обіцяють зберегти напружену атмосферу оригіналу та психологічну глибину історії. Водночас планують розширити всесвіт, додавши нові деталі до подій у похоронному бюро. Тобто це не буквальне копіювання гри, а окрема інтерпретація.

Раніше ми писали про те, який відомий серіал жахів був знятий за мотивами коміксів. Дуже довго був в ефірі.

Також ми повідомляли, що планується ще одна екранізація горору від Стівена Кінга. Буде шанс побачити вже знайому історію в іншій інтерпретації.

Ксенія Микулець
Автор:
Ксенія Микулець
