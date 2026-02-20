Відео
Моторошна класика — легендарний серіал жахів, знятий за коміксами

Моторошна класика — легендарний серіал жахів, знятий за коміксами

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 06:16
Кращий серіал жахів за коміксами — чому його варто подивитися
Рік Граймс з серіалу "Ходячі мерці". Кадр з відео

Те, що почалося з чорно-білих сторінок коміксу Роберт Кіркман, раптом стало історією, яку обговорювали на кухнях, у маршрутках і в чергах до кави. Серіал "Ходячі мерці" не просто налякав глядачів, а викликав масу запитань. 

Новини.LIVE розповість, чому цей серіал досить популярний.

Читайте також:

Чому варто подивитись "Ходячі мерці"

Головний герой Рік Граймс приходить до тями в лікарні й не розуміє, чому світ так кардинально змінився. Він раптом опинився в кошмарі без інструкції, що ж робити далі. І тут важливо: серіал не про зомбі. Взагалі ні. Так, в серіалі можна побачити гнилі обличчя, хрипкі звуки, кров, яку не намагаються приховати монтажем. Але справжній жах іноді викликають живі люди. Ті, хто змушений щоночі вирішувати, ким залишитися: людиною чи тим, хто вижив за будь-яку ціну.

Рік не герой у класичному сенсі. Він помиляється, злиться, ламається. І саме тому за ним цікаво спостерігати. Ми бачимо, як із правильного копа, який вірить у правила, він поступово перетворюється на лідера, що інколи сам ці правила порушує. Не тому, що хоче влади. А тому, що інакше його чекає смерть. Це історія про межу і про той момент, коли приходить розуміння, що старий світ більше не повернеться.

У коміксі все мало похмурий й різкий вигляд — чорно-біла графіка підсилювала відчуття безнадії. На екрані ж творці зробили акцент на іншому. Присутні довгі паузи, щирі погляди. Є сцени, де нічого не відбувається і від цього стає ще тривожніше. 

Серіал прожив понад десять років. Для телебачення це ціле життя. І за цей час персонажі дорослішали, гинули, зраджували, закохувалися. Вони не залишалися однаковими, тому так цікаво спостерігати за динамікою їх внутрішнього розвитку. І, мабуть, саме тому "Ходячі мерці" стали більше ніж черговою історією про апокаліпсис. Вони влучили у щось дуже людське — страх залишитися сам на сам із хаосом.

Раніше ми писали про те, що планується продовження фільму "Мумія" з улюбленими героями. Фанати вже і очікуванні.

Також ми повідомляли, що очікується новий горор "Імла" від Стівена Кінга. Має вийти щось епічне.

фільм серіал комікси фільми жахів зомбі
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
