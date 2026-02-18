Продовження "Мумії" — коли вийде новий фільм та хто зіграє головні ролі

Герої фільму "Мумія". Кадр з відео

Головні та багатьма улюблені герої повертаються. Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс офіційно підтвердили свою участь у новій частині легендарної стрічки "Мумія".

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Variety.

Коли вийде продовження "Мумії"

Компанія Universal Pictures вже анонсувала дату прем’єри фільму — 19 травня 2028 року. Режисерами пригодницького бойовика стали Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллетт. Продюсер Шон Деніел, який працював над усіма попередніми частинами франшизи, також повертається до проєкту. Важливо, що Брендан Фрейзер буде не лише головним героєм, а й виконавчим продюсером нового фільму.

Деталі сюжету поки тримають у секреті, але відомо, що Фрейзер знову зіграє шукача пригод Ріка, а Вайс — єгиптолога Евелін. Актори вже підписали контракти, і зйомки розпочнуться найближчим часом.

Нагадаємо, що перша "Мумія" вийшла у 1999 році і відразу стала однією з культових пригодницьких стрічок кінця 90-х. Історія розповідає про групу шукачів скарбів, які випадково пробуджують єгипетського жреця-мумію. Він повертається до життя, щоб воскресити свою кохану та помститися тим, хто порушив його спокій. Відтоді герої опиняються в центрі небезпечних і містичних подій, за якими глядачам цікаво спостерігати. Фільм отримав номінації на "Оскар" і BAFTA, і досі залишається знаковим для шанувальників жанру.

Тепер фанатів чекає нова пригода — повернення знайомих героїв і, можливо, нові загадки давнього Єгипту.

