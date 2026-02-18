Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Легендарна "Мумія" повертається — дата релізу та перші деталі

Легендарна "Мумія" повертається — дата релізу та перші деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 08:28
Продовження "Мумії" — коли вийде новий фільм та хто зіграє головні ролі
Герої фільму "Мумія". Кадр з відео

Головні та багатьма улюблені герої повертаються. Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс офіційно підтвердили свою участь у новій частині легендарної стрічки "Мумія".

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Variety

Читайте також:

Коли вийде продовження "Мумії"

Компанія Universal Pictures вже анонсувала дату прем’єри фільму — 19 травня 2028 року. Режисерами пригодницького бойовика стали Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллетт. Продюсер Шон Деніел, який працював над усіма попередніми частинами франшизи, також повертається до проєкту. Важливо, що Брендан Фрейзер буде не лише головним героєм, а й виконавчим продюсером нового фільму.

Деталі сюжету поки тримають у секреті, але відомо, що Фрейзер знову зіграє шукача пригод Ріка, а Вайс — єгиптолога Евелін. Актори вже підписали контракти, і зйомки розпочнуться найближчим часом.

Нагадаємо, що перша "Мумія" вийшла у 1999 році і відразу стала однією з культових пригодницьких стрічок кінця 90-х. Історія розповідає про групу шукачів скарбів, які випадково пробуджують єгипетського жреця-мумію. Він повертається до життя, щоб воскресити свою кохану та помститися тим, хто порушив його спокій. Відтоді герої опиняються в центрі небезпечних і містичних подій, за якими глядачам цікаво спостерігати. Фільм отримав номінації на "Оскар" і BAFTA, і досі залишається знаковим для шанувальників жанру.

Тепер фанатів чекає нова пригода — повернення знайомих героїв і, можливо, нові загадки давнього Єгипту.

Раніше ми писали про те, які фільми про пошуки скарбів варті уваги. Під час їх перегляді вас очікують захопливі пригоди.

Також ми повідомляли, які фільми та серіали роками залишаються популярними серед глядачів. Все завдяки головним героям і оригінальному сюжету.

фільм фільм мумія фільми жахів
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
