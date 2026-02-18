Продолжение "Мумии" — когда выйдет новый фильм и кто сыграет главные роли

Герои фильма "Мумия". Кадр из видео

Главные и многими любимые герои возвращаются. Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс официально подтвердили свое участие в новой части легендарной ленты "Мумия".

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Variety.

Реклама

Читайте также:

Когда выйдет продолжение "Мумии"

Компания Universal Pictures уже анонсировала дату премьеры фильма — 19 мая 2028 года. Режиссерами приключенческого боевика стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Продюсер Шон Дэниел, который работал над всеми предыдущими частями франшизы, также возвращается к проекту. Важно, что Брендан Фрейзер будет не только главным героем, но и исполнительным продюсером нового фильма.

Детали сюжета пока держат в секрете, но известно, что Фрейзер снова сыграет искателя приключений Рика, а Вайс — египтолога Эвелин. Актеры уже подписали контракты, и съемки начнутся в ближайшее время.

Напомним, что первая "Мумия" вышла в 1999 году и сразу стала одной из культовых приключенческих лент конца 90-х. История рассказывает о группе кладоискателей, которые случайно пробуждают египетского жреца-мумию. Он возвращается к жизни, чтобы воскресить свою возлюбленную и отомстить тем, кто нарушил его покой. С тех пор герои оказываются в центре опасных и мистических событий, за которыми зрителям интересно наблюдать. Фильм получил номинации на "Оскар" и BAFTA, и до сих пор остается знаковым для поклонников жанра.

Теперь фанатов ждет новое приключение — возвращение знакомых героев и, возможно, новые загадки древнего Египта.

Ранее мы писали о том, какие фильмы о поисках сокровищ достойны внимания. Во время их просмотра вас ожидают захватывающие приключения.

Также мы сообщали, какие фильмы и сериалы годами остаются популярными среди зрителей. Все благодаря главным героям и оригинальному сюжету.