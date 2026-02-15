Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Вперед за приключениями — лучшие фильмы о поисках сокровищ

Вперед за приключениями — лучшие фильмы о поисках сокровищ

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:36
Увлекательные фильмы о поисках сокровищ — что посмотреть на выходных
Герои фильма "Круиз в джунглях". Кадр из видео

Многие из нас в детстве мечтали найти карту сокровищ и отправиться в опасное приключение. Сегодня для этого не обязательно покидать город — достаточно включить правильный фильм.

Новини.LIVE собрали истории о поисках сокровищ и опасных приключениях, которые не оставят равнодушными никого.

Реклама
Читайте также:

Какие фильмы о поисках сокровищ посмотреть

"Фонтан молодости"

Семья отправляется в путешествие за легендарным источником вечной молодости. Древние подсказки, старинные легенды и хитроумные находки ведут героев сквозь опасности и неожиданные повороты. Каждый шаг — это испытание, и каждый выбор может стать роковым. Удастся ли им найти желанный источник, или удача обернется против них?

"Uncharted: Неизведанное"

Нейтан Дрейк живет по принципу: большой риск — большое сокровище. Он постоянно охотится за известными и скрытыми богатствами, опираясь на знания своего легендарного предка. Вместе с ним в приключении оказывается Виктор Салливан — старший, опытный кладоискатель. Сначала скептически настроенный к Нейтану, Салли постепенно становится его наставником, защитником и незаменимым партнером в опасных путешествиях.

"Круиз в джунглях"

Лили Хоутон ищет дерево, способное лечить от любых болезней. Вместе с братом и капитаном Фрэнком она отправляется в сердце Амазонки. Там героев ждут не только дикие животные и хитрые ловушки, но и что-то, что выходит за пределы обычного мира.

"Красное сообщение"

Агент Интерпола ведет охоту на мастера похищений в мире искусства. Следы преступника ведут его через серию невероятных и рискованных событий, где грань между успехом и провалом чрезвычайно тонкая. Когда на сцену выходит еще один хитрый вор, сюжет набирает неожиданные обороты, и каждый шаг героя становится вопросом жизни и смерти.

Ранее мы писали о том, какие британские сериалы однозначно стоит посмотреть.

Также мы делились подборкой фильмов с неожиданным финалом.

кино приключения подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации