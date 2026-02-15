Увлекательные фильмы о поисках сокровищ — что посмотреть на выходных

Вперед за приключениями — лучшие фильмы о поисках сокровищ
Многие из нас в детстве мечтали найти карту сокровищ и отправиться в опасное приключение. Сегодня для этого не обязательно покидать город — достаточно включить правильный фильм.
Новини.LIVE собрали истории о поисках сокровищ и опасных приключениях, которые не оставят равнодушными никого.
Какие фильмы о поисках сокровищ посмотреть
"Фонтан молодости"
Семья отправляется в путешествие за легендарным источником вечной молодости. Древние подсказки, старинные легенды и хитроумные находки ведут героев сквозь опасности и неожиданные повороты. Каждый шаг — это испытание, и каждый выбор может стать роковым. Удастся ли им найти желанный источник, или удача обернется против них?
"Uncharted: Неизведанное"
Нейтан Дрейк живет по принципу: большой риск — большое сокровище. Он постоянно охотится за известными и скрытыми богатствами, опираясь на знания своего легендарного предка. Вместе с ним в приключении оказывается Виктор Салливан — старший, опытный кладоискатель. Сначала скептически настроенный к Нейтану, Салли постепенно становится его наставником, защитником и незаменимым партнером в опасных путешествиях.
"Круиз в джунглях"
Лили Хоутон ищет дерево, способное лечить от любых болезней. Вместе с братом и капитаном Фрэнком она отправляется в сердце Амазонки. Там героев ждут не только дикие животные и хитрые ловушки, но и что-то, что выходит за пределы обычного мира.
"Красное сообщение"
Агент Интерпола ведет охоту на мастера похищений в мире искусства. Следы преступника ведут его через серию невероятных и рискованных событий, где грань между успехом и провалом чрезвычайно тонкая. Когда на сцену выходит еще один хитрый вор, сюжет набирает неожиданные обороты, и каждый шаг героя становится вопросом жизни и смерти.
Ранее мы писали о том, какие британские сериалы однозначно стоит посмотреть.
Также мы делились подборкой фильмов с неожиданным финалом.
Читайте Новини.LIVE!