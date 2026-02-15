Відео
Головна Кіно Вперед за пригодами — найкращі фільми про пошуки скарбів

Вперед за пригодами — найкращі фільми про пошуки скарбів

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 14:36
Захопливі фільми про пошуки скарбів — що подивитися на вихідних
Герої фільму "Круїз у джунглях". Кадр з відео

Багато з нас у дитинстві мріяв знайти карту скарбів і вирушити у небезпечну пригоду. Сьогодні для цього не обов’язково залишати місто — достатньо включити правильний фільм.

Новини.LIVE зібрали історії про пошуки скарбів і небезпечні пригоди, які не залишать байдужими нікого.

Читайте також:

Які фільми про пошуки скарбів подивитись

"Фонтан молодості"

Сім’я вирушає у подорож за легендарним джерелом вічної молодості. Древні підказки, старовинні легенди та хитромудрі знахідки ведуть героїв крізь небезпеки і несподівані повороти. Кожен крок — це випробування, і кожен вибір може стати фатальним. Чи вдасться їм знайти бажане джерело, або удача обернеться проти них?

"Uncharted: Незвідане"

Нейтан Дрейк живе за принципом: великий ризик — великий скарб. Він постійно полює за відомими й прихованими багатствами, спираючись на знання свого легендарного предка. Разом із ним у пригоді опиняється Віктор Салліван — старший, досвідчений шукач скарбів. Спочатку скептично налаштований до Нейтана, Саллі поступово стає його наставником, захисником і незамінним партнером у небезпечних подорожах.

"Круїз у джунглях"

Лілі Хоутон шукає дерево, здатне лікувати від будь-яких хвороб. Разом із братом і капітаном Френком вона вирушає у серце Амазонки. Там на героїв чекають не лише дикі тварини та хитрі пастки, а й щось, що виходить за межі звичайного світу. 

"Червоне повідомлення"

Агент Інтерполу веде полювання на майстра викрадень у світі мистецтва. Сліди злочинця ведуть його через серію неймовірних і ризикованих подій, де межа між успіхом і провалом надзвичайно тонка. Коли на сцену виходить ще один хитрий злодій, сюжет набирає несподіваних обертів, і кожен крок героя стає питанням життя та смерті.

Раніше ми писали про те, які британські серіали однозначно варто подивитись.

Також ми ділилися підбіркою фільмів з несподіваним фіналом.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
