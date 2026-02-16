Фантастичні серіали, які затягнуть з першої серії — що подивитись

Фрагмент з серіалу "Таємниця бункера"

Фантастика завжди вміє затягнути так, що неможливо відірватися. Іноді вистачає кількох серій, щоб поринути у світ майбутнього, де люди досліджують космос, технології стають розумнішими за нас, а виживання перетворюється на справжнє випробування. Такі серіали однозначно варті уваги.

Новини.LIVE зібрали кілька серіалів, у яких фантастика проявляється максимально цікаво й несподівано.

4 цікаві серіали в жанрі фантастика

"Фундація" (2021)

У далекому майбутньому людство розселилося по всьому космосу. Гері Селдон, геніальний вчений, передбачає неминучий Темний вік і вирішує зберегти знання людства. Він створює організацію "Основа", яка має стати світлом у темряві, об’єднавши найкращих умів для порятунку цивілізації.

"Щоденники вбивцебота" (2025)

Робот, який мав лише виконувати накази, раптом отримує самосвідомість. Він починає усвідомлювати себе і дивитися на людей зовсім іншими очима — як на недосконалих істот. Але світ, де люди та машини живуть пліч-о-пліч, жорстокий: космічні пірати, суворі планети, небезпечні найманці. Дроїд мусить обирати: виконувати призначення чи жити за своїм власним бажанням.

"Темна матерія" (2015)

Шість людей прокидаються на космічному кораблі і зовсім нічого не памʼятають про своє минуле. У вантажному відсіку у них зброя, а попереду колонія, яка ось-ось стане ареною для війни. Серіал досліджує, як втрата ідентичності змінює людей, змушує приймати рішення на межі життя й смерті.

"Таємниця бункера" (2023)

Після катастрофи на Землі залишилися лише десять тисяч людей, схованих у підземному бункері. Шериф Холстон і його дружина опиняються в середині змови, яка загрожує їхньому життю. В якийсь момент Елісон починає розкривати таємниці, про які краще було б мовчати. Серіал тримає напругу від першої до останньої серії, показуючи, що боротьба за виживання не знає правил.

