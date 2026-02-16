Відео
Головна Кіно 4 найкращі фантастичні серіали про космос, роботів та виживання

4 найкращі фантастичні серіали про космос, роботів та виживання

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 17:11
Фантастичні серіали, які затягнуть з першої серії — що подивитись
Фрагмент з серіалу "Таємниця бункера"

Фантастика завжди вміє затягнути так, що неможливо відірватися. Іноді вистачає кількох серій, щоб поринути у світ майбутнього, де люди досліджують космос, технології стають розумнішими за нас, а виживання перетворюється на справжнє випробування. Такі серіали однозначно варті уваги.

Новини.LIVE зібрали кілька серіалів, у яких фантастика проявляється максимально цікаво й несподівано.

Читайте також:

4 цікаві серіали в жанрі фантастика

"Фундація" (2021)

У далекому майбутньому людство розселилося по всьому космосу. Гері Селдон, геніальний вчений, передбачає неминучий Темний вік і вирішує зберегти знання людства. Він створює організацію "Основа", яка має стати світлом у темряві, об’єднавши найкращих умів для порятунку цивілізації. 

"Щоденники вбивцебота" (2025)

Робот, який мав лише виконувати накази, раптом отримує самосвідомість. Він починає усвідомлювати себе і дивитися на людей зовсім іншими очима — як на недосконалих істот. Але світ, де люди та машини живуть пліч-о-пліч, жорстокий: космічні пірати, суворі планети, небезпечні найманці. Дроїд мусить обирати: виконувати призначення чи жити за своїм власним бажанням. 

"Темна матерія" (2015)

Шість людей прокидаються на космічному кораблі і зовсім нічого не памʼятають про своє минуле. У вантажному відсіку у них зброя, а попереду колонія, яка ось-ось стане ареною для війни. Серіал досліджує, як втрата ідентичності змінює людей, змушує приймати рішення на межі життя й смерті.

"Таємниця бункера" (2023)

Після катастрофи на Землі залишилися лише десять тисяч людей, схованих у підземному бункері. Шериф Холстон і його дружина опиняються в середині змови, яка загрожує їхньому життю. В якийсь момент Елісон починає розкривати таємниці, про які краще було б мовчати. Серіал тримає напругу від першої до останньої серії, показуючи, що боротьба за виживання не знає правил.

Раніше ми писали про те, що деякі культові фільми та серіали насправді були зняті за мотивами ігор.

Також ми повідомляли, які фільми про кінець світу можна подивитись цього вечора.

фільм серіал добірка фантастика
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
