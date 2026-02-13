Кращий фентезі серіал по відгукам глядачів — затягне з першої хвилини

Герої серіалу "Колесо часу". Кадр з відео

Є серіали, які дивишся фоном, а є ті, від яких важко відірватися. "Колесо часу" — саме з таких історій. Це масштабне фентезі про вибір, страх і відповідальність.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Чому варто подивитись "Колесо часу"

В основі серіалу книжковий цикл Роберта Джордана. Адаптацією його книг зайнялась Amazon Studios. Це окрема розповідь, у якій великий світ відчувається живим: зі своїми правилами, страхами й легендами, що звучать майже як правда.

У центрі сюжету Морейн Дамодред, представниця ордену "Айз Седай". Вона шукає Дракона Відродженого — людину, якій судилося або врятувати цей світ, або остаточно його зламати. Морейн не схожа на казкову наставницю з добрими очима. Вона холодна, зібрана і завжди тримає дистанцію. І саме це робить її переконливою.

Події стартують у Дворіччі — тихому селі, де життя крутиться довкола врожаю та пліток. Звідти в дорогу вирушають кілька молодих людей, які ще вчора думали про прості речі, а сьогодні змушені прийняти, що їх можуть вбити за саме існування. Серіал не поспішає розкривати, хто з них той самий обраний. І в цьому його сила, бо починаєш підозрювати кожного.

