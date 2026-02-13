Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Вы забудете обо всем — замечательный фэнтези сериал на выходные

Вы забудете обо всем — замечательный фэнтези сериал на выходные

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 10:02
Лучший фэнтези сериал по отзывам зрителей — затянет с первой минуты
Герои сериала "Колесо времени". Кадр из видео

Есть сериалы, которые смотришь фоном, а есть те, от которых трудно оторваться. "Колесо времени" — именно из таких историй. Это масштабное фэнтези о выборе, страхе и ответственности.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть "Колесо времени"

В основе сериала книжный цикл Роберта Джордана. Адаптацией его книг занялась Amazon Studios. Это отдельный рассказ, в котором большой мир ощущается живым: со своими правилами, страхами и легендами, которые звучат почти как правда.

В центре сюжета Морейн Дамодред, представительница ордена "Айз Седай". Она ищет Дракона Возрожденного — человека, которому суждено либо спасти этот мир, либо окончательно его сломать. Морейн не похожа на сказочную наставницу с добрыми глазами. Она холодная, собранная и всегда держит дистанцию. И именно это делает ее убедительной.

События стартуют в Двуречье — тихом селе, где жизнь крутится вокруг урожая и сплетен. Оттуда в путь отправляются несколько молодых людей, которые еще вчера думали о простых вещах, а сегодня вынуждены принять, что их могут убить за само существование. Сериал не спешит раскрывать, кто из них тот самый избранный. И в этом его сила, потому что начинаешь подозревать каждого.

Ранее мы писали о том, какой мини-сериал 2025 года можно посмотреть всего за один вечер.

Также мы сообщали о новом сериале с актрисой из "Игры престолов", который уже обсуждают все.

кино сериал драма фантастика
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации