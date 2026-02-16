Фантастические сериалы, которые затянут с первой серии — что посмотреть

Фрагмент из сериала "Тайна бункера"

Фантастика всегда умеет затянуть так, что невозможно оторваться. Иногда хватает нескольких серий, чтобы окунуться в мир будущего, где люди исследуют космос, технологии становятся умнее нас, а выживание превращается в настоящее испытание. Такие сериалы однозначно достойны внимания.

Новини.LIVE собрали несколько сериалов, в которых фантастика проявляется максимально интересно и неожиданно.

4 интересных сериала в жанре фантастика

"Фундация" (2021)

В далеком будущем человечество расселилось по всему космосу. Гэри Селдон, гениальный ученый, предвидит неизбежный Темный век и решает сохранить знания человечества. Он создает организацию "Основа", которая должна стать светом во тьме, объединив лучших умов для спасения цивилизации.

"Киллербот" (2025)

Робот, который должен был только выполнять приказы, вдруг получает самосознание. Он начинает осознавать себя и смотреть на людей совсем другими глазами — как на несовершенных существ. Но мир, где люди и машины живут бок о бок, жесток: космические пираты, суровые планеты, опасные наемники. Дроид должен выбирать: выполнять назначение или жить по своему собственному желанию.

"Темная материя" (2015)

Шесть человек просыпаются на космическом корабле и совершенно ничего не помнят о своем прошлом. В грузовом отсеке у них оружие, а впереди колония, которая вот-вот станет ареной для войны. Сериал исследует, как потеря идентичности меняет людей, заставляет принимать решения на грани жизни и смерти.

"Тайна бункера" (2023)

После катастрофы на Земле остались только десять тысяч человек, спрятанных в подземном бункере. Шериф Холстон и его жена оказываются в середине заговора, который угрожает их жизни. В какой-то момент Элисон начинает раскрывать тайны, о которых лучше было бы молчать. Сериал держит напряжение от первой до последней серии, показывая, что борьба за выживание не знает правил.

