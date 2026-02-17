Відео
Тільки для сміливих — головні фільми жахів лютого 2026 року

Тільки для сміливих — головні фільми жахів лютого 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:08
4 фільми жахів, що виходять в лютому — довгоочікувані прем’єри 2026 року
Cцена з фільму "Крик 7". Кадр з відео

Фанати горорів вже в очікуванні. Лютий 2026 року буде щедрим на прем'єри фільмів жахів, від яких мурахи по шкірі з'являються ще до початку сеансу.

Новини.LIVE зібрали горори, які захоплюють з першої сцени і не відпускають до фіналу.

Головні прем'єри фільмів жахів лютого 2026

"Крик 7"

Минуло 30 років від першої різанини у Вудсборо і франшиза знову повертає Сідні Прескотт у центр кошмару. Вона нарешті живе спокійно. Маленьке містечко, родина, спроба не згадувати про маску Примари. Але минуле не питає дозволу. Цього разу новий вбивця обирає мішенню її доньку. І це вже не гра у "хто наступний". Це історія про матір, яка бачила пекло і розуміє, що воно повернулося.

Сьома частина обіцяє бути ще темнішою та жорсткішою. 

"Кит убивця"

Дві подруги, Медді й Тріш, вирушають у лагуну — сонце, вода, безтурботність. І дуже швидко розуміють, що вони не самі. У воді з’являється косатка на ім’я Сето — велика та розумна. Фільм грає на страху ізоляції: немає берега, немає допомоги, є тільки вода навколо і щось, що рухається під нею. Після перегляду, ймовірно, навіть басейн здаватиметься підозрілим.

"Незнайомці 3"

Маски та лякаюча тиша. Двері, у які хтось стукає без причини. Ті, хто вижив раніше, знову стикаються з переслідувачами. Таємниці минулого виходять назовні, і стає ясно, що це чиясь продумана гра.

Фільм продовжує досліджувати найпростішу, але найболючішу ідею — з вами може статися щось страшне без жодної причини. І це, мабуть, найнеприємніше.

"Свист"

Найбільш довгоочікувана прем'єра місяця. Хризантема, або просто Крайс, переїжджає з Чикаго у маленьке сталеливарне містечко. Вона хоче спокою, але в школі їй непросто. Там їй дістається шафка хлопця, який шість місяців тому спалив себе. Усередині вона знаходить ацтекський свисток смерті. Згідно з легендою, якщо подути в неї, то почуєте звук, схожий на крик з потойбіччя. І запуститься відлік власної смерті. Так і починається найцікавіше. 

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
