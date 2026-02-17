4 фільми жахів, що виходять в лютому — довгоочікувані прем’єри 2026 року

Cцена з фільму "Крик 7". Кадр з відео

Фанати горорів вже в очікуванні. Лютий 2026 року буде щедрим на прем'єри фільмів жахів, від яких мурахи по шкірі з'являються ще до початку сеансу.

Головні прем'єри фільмів жахів лютого 2026

"Крик 7"

Минуло 30 років від першої різанини у Вудсборо і франшиза знову повертає Сідні Прескотт у центр кошмару. Вона нарешті живе спокійно. Маленьке містечко, родина, спроба не згадувати про маску Примари. Але минуле не питає дозволу. Цього разу новий вбивця обирає мішенню її доньку. І це вже не гра у "хто наступний". Це історія про матір, яка бачила пекло і розуміє, що воно повернулося.

Сьома частина обіцяє бути ще темнішою та жорсткішою.

"Кит убивця"

Дві подруги, Медді й Тріш, вирушають у лагуну — сонце, вода, безтурботність. І дуже швидко розуміють, що вони не самі. У воді з’являється косатка на ім’я Сето — велика та розумна. Фільм грає на страху ізоляції: немає берега, немає допомоги, є тільки вода навколо і щось, що рухається під нею. Після перегляду, ймовірно, навіть басейн здаватиметься підозрілим.

"Незнайомці 3"

Маски та лякаюча тиша. Двері, у які хтось стукає без причини. Ті, хто вижив раніше, знову стикаються з переслідувачами. Таємниці минулого виходять назовні, і стає ясно, що це чиясь продумана гра.

Фільм продовжує досліджувати найпростішу, але найболючішу ідею — з вами може статися щось страшне без жодної причини. І це, мабуть, найнеприємніше.

"Свист"

Найбільш довгоочікувана прем'єра місяця. Хризантема, або просто Крайс, переїжджає з Чикаго у маленьке сталеливарне містечко. Вона хоче спокою, але в школі їй непросто. Там їй дістається шафка хлопця, який шість місяців тому спалив себе. Усередині вона знаходить ацтекський свисток смерті. Згідно з легендою, якщо подути в неї, то почуєте звук, схожий на крик з потойбіччя. І запуститься відлік власної смерті. Так і починається найцікавіше.

