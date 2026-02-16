Відео
Головна Кіно Найестетичніші фільми про вампірів — для справжніх фанатів

Найестетичніші фільми про вампірів — для справжніх фанатів

Дата публікації: 16 лютого 2026 19:54
Жодних "Сутінків" — ефектні фільми про вампірів, які здивують
Ван Хельсінг. Кадр з фільму

Вампірська естетика повертається не як старі казки про ікла й плащі, а як глибокі історії про темряву та самотність. Сьогодні це інтригуючі трилери та драми, які захоплюють не тільки сюжетом, а й візуальною майстерністю. 

Новини.LIVE розповість про кілька фільмів, в яких вампіри виступають складними й живими персонажами.

Читайте також:

Які фільми про вампірів подивитись

"Ван Хелсінг" (2004)

Легендарний мисливець на чудовиськ отримує надсекретне завдання — знищити страшних створінь, що тероризують віддалені землі. Його шлях сповнений небезпечних перешкод, несподіваних союзників і смертельних пасток. 

"Морбіус" (2022)

Головний герой усе життя страждає від рідкісного захворювання. Його пошуки ліків приводять до ризикованого експерименту, який може врятувати або остаточно зруйнувати його життя. 

"Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів" (2012)

Фантастична історія починається в Індіані 1818 року. Молодий Авраам Лінкольн вперше стикається зі справжньою несправедливістю та темрявою, коли його родину атакують вампіри. Так він стає мисливцем у світі, в якому зло не завжди має людську подобу.

"Інший світ" (2003)

Вампірка Селін живе між двома світами — вампірів і перевертнів, що ведуть нескінченну війну. Вона прагне помсти за батьків, а доля ставить на її шляху юного Майкла, здатного стати ключем у конфлікті між кланами. 

фільм вампір фільми жахів добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
