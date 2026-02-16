Видео
Україна
Видео

Самые эстетичные фильмы о вампирах — для настоящих фанатов

Самые эстетичные фильмы о вампирах — для настоящих фанатов

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 19:54
Никаких "Сумерек" — эффектные фильмы о вампирах, которые удивят
Ван Хельсинг. Кадр из фильма

Вампирская эстетика возвращается не как старые сказки про клыки и плащи, а как глубокие истории о темноте и одиночестве. Сегодня это интригующие триллеры и драмы, которые захватывают не только сюжетом, но и визуальным мастерством.

Новини.LIVE расскажет о нескольких фильмах, в которых вампиры выступают сложными и живыми персонажами.

Читайте также:

Какие фильмы о вампирах посмотреть

"Ван Хелсинг" (2004)

Легендарный охотник на чудовищ получает сверхсекретное задание — уничтожить страшных созданий, терроризирующих отдаленные земли. Его путь полон опасных препятствий, неожиданных союзников и смертельных ловушек.

"Морбиус" (2022)

Главный герой всю жизнь страдает от редкого заболевания. Его поиски лекарства приводят к рискованному эксперименту, который может спасти или окончательно разрушить его жизнь.

"Президент Линкольн: Охотник на вампиров" (2012)

Фантастическая история начинается в Индиане в 1818 году. Молодой Авраам Линкольн впервые сталкивается с настоящей несправедливостью и тьмой, когда его семью атакуют вампиры. Так он становится охотником в мире, в котором зло не всегда имеет человеческий облик.

"Другой мир" (2003)

Вампирша Селин живет между двумя мирами — вампиров и оборотней, ведущих бесконечную войну. Она жаждет мести за родителей, а судьба ставит на ее пути юного Майкла, способного стать ключом в конфликте между кланами.

Ранее мы писали о том, какие интересные фильмы от Marvel стоит увидеть хоть раз.

Также мы сообщали, какой фантастический сериал лучше сохранить на эти выходные.

Автор:
Ксения Микулец
Автор:
Ксения Микулец
