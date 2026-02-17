Видео
Главная Кино Только для смелых — главные фильмы ужасов февраля 2026 года

Только для смелых — главные фильмы ужасов февраля 2026 года

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:08
4 фильмы ужасов, что выходят в феврале — долгожданные премьеры 2026 года
Сцена из фильма "Крик 7". Кадр из видео

Фанаты хорроров уже в ожидании. Февраль 2026 года будет щедрым на премьеры фильмов ужасов, от которых мурашки по коже появляются еще до начала сеанса.

Новини.LIVE собрали хорроры, которые захватывают с первой сцены и не отпускают до финала.

Читайте также:

Главные премьеры фильмов ужасов февраля 2026 года

"Крик 7"

Прошло 30 лет с первой резни в Вудсборо и франшиза снова возвращает Сидни Прескотт в центр кошмара. Она наконец живет спокойно. Маленький городок, семья, попытка не вспоминать о маске Призрака. Но прошлое не спрашивает разрешения. На этот раз новый убийца выбирает мишенью ее дочь. И это уже не игра в "кто следующий". Это история о матери, которая видела ад и понимает, что он вернулся.

Седьмая часть обещает быть еще темнее и жестче.

"Кит убийца"

Две подруги, Мэдди и Триш, отправляются в лагуну — солнце, вода, беззаботность. И очень быстро понимают, что они не одни. В воде появляется косатка по имени Сето — большая и умная. Фильм играет на страхе изоляции: нет берега, нет помощи, есть только вода вокруг и что-то, что движется под ней. После просмотра, вероятно, даже бассейн будет казаться подозрительным.

"Незнакомцы 3"

Маски и пугающая тишина. Двери, в которые кто-то стучит без причины. Те, кто выжил раньше, снова сталкиваются с преследователями. Тайны прошлого выходят наружу, и становится ясно, что это чья-то продуманная игра.

Фильм продолжает исследовать самую простую, но самую болезненную идею — с вами может произойти что-то страшное без всякой причины. И это, пожалуй, самое неприятное.

"Свист"

Самая долгожданная премьера месяца. Хризантема, или просто Крайс, переезжает из Чикаго в маленький сталелитейный городок. Она хочет спокойствие, но в школе ей непросто. Там ей достается шкафчик парня, который шесть месяцев назад сжег себя. Внутри она находит ацтекский свисток смерти. Согласно легенде, если подуть в него, то услышите звук, похожий на крик из потустороннего мира. И запустится отсчет собственной смерти. Так и начинается самое интересное.

Ранее мы писали о том, что готовится новая адаптация книги "Мгла" Стивена Кинга.

Также мы сообщали, какие фильмы про вампиров посмотреть.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
