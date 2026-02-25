Перший трейлер до "Закулісся" — за мотивами YouTube-горора Кейна Парсонса

Фрагмент з фільму "Закулісся". Кадр з відео

Компанія Backrooms показала перші кадри свого повнометражного фільму жахів, знятого за мотивами популярного YouTube-серіалу Кейна Парсонса. Фільм виходить у прокат 29 травня від студії A24.

Який новий фільм жахів вийде від студії А24

У фільмі "Закулісся" в головних ролях знялися — Чиветел Еджиофор, Ренате Рейнсве, Марк Дюпласс, Фінн Беннетт, Лукита Максвелл та Аван Джогія. Сюжет переносить нас у підвал звичайного меблевого салону, де двоє людей знаходять загадкову двері. "Я дещо знайшов", — каже Еджиофор у тизері.

Режисером стрічки виступив сам Парсонс, сценарій написав Вілл Судик, а фінансування забезпечили A24 та Chernin Entertainment у складі The North Road Company. Спільними продюсерами стали 21 Laps Entertainment та Atomic Monster, а також Кори Адельсон, Дэн Коэн, Крис Фергюсон, Дэн Левин, Шон Леві і Джеймс Ван.

Фільм черпає натхнення з оригінального серіалу на YouTube, який набрав понад 190 мільйонів переглядів. Усього 20-річний Парсонс стає наймолодшим режисером в історії A24.

Цей реліз відбувається на тлі недавнього успіху Iron Lung, незалежного фільму жахів від популярного YouTube-креатора Маркіпліера. Він самостійно вивів стрічку у прокат і зібрав понад 43 мільйони доларів у світовому прокаті, незважаючи на відмови багатьох студій.

