Україна
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Від YouTube до великих екранів — перший трейлер до горору "Закулісся"

Від YouTube до великих екранів — перший трейлер до горору "Закулісся"

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 14:43
Перший трейлер до "Закулісся" — за мотивами YouTube-горора Кейна Парсонса
Фрагмент з фільму "Закулісся". Кадр з відео

Компанія Backrooms показала перші кадри свого повнометражного фільму жахів, знятого за мотивами популярного YouTube-серіалу Кейна Парсонса. Фільм виходить у прокат 29 травня від студії A24. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Hollywood Reporter.

У фільмі "Закулісся" в головних ролях знялися — Чиветел Еджиофор, Ренате Рейнсве, Марк Дюпласс, Фінн Беннетт, Лукита Максвелл та Аван Джогія. Сюжет переносить нас у підвал звичайного меблевого салону, де двоє людей знаходять загадкову двері. "Я дещо знайшов", — каже Еджиофор у тизері.

Режисером стрічки виступив сам Парсонс, сценарій написав Вілл Судик, а фінансування забезпечили A24 та Chernin Entertainment у складі The North Road Company. Спільними продюсерами стали 21 Laps Entertainment та Atomic Monster, а також Кори Адельсон, Дэн Коэн, Крис Фергюсон, Дэн Левин, Шон Леві і Джеймс Ван.

Фільм черпає натхнення з оригінального серіалу на YouTube, який набрав понад 190 мільйонів переглядів. Усього 20-річний Парсонс стає наймолодшим режисером в історії A24.

Цей реліз відбувається на тлі недавнього успіху Iron Lung, незалежного фільму жахів від популярного YouTube-креатора Маркіпліера. Він самостійно вивів стрічку у прокат і зібрав понад 43 мільйони доларів у світовому прокаті, незважаючи на відмови багатьох студій.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
