Вышел трейлер к "Закулисью" — по мотивам YouTube-хоррора Кейна Парсонса

Компания Backrooms опубликовала первый трейлер к своему полнометражному фильму ужасов, что снят по мотивам популярного YouTube-сериала Кейна Парсонса. Фильм должен выйти в прокат 29 мая от студии A24.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Какой новый фильм ужасов выйдет от студии А24

В фильме "Закулисье" в главных ролях снялись — Чиветел Эджиофор, Ренате Рейнсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл и Аван Джогия. Сюжет переносит нас в подвал обычного мебельного салона, где два человека находят загадочную дверь. "Я кое-что нашел", — говорит Эджиофор в тизере.

Режиссером ленты выступил сам Парсонс, сценарий написал Уилл Судик, а финансирование обеспечили A24 и Chernin Entertainment в составе The North Road Company. Совместными продюсерами стали 21 Laps Entertainment и Atomic Monster, а также Кори Адельсон, Дэн Коэн, Крис Фергюсон, Дэн Левин, Шон Леви и Джеймс Ван.

Фильм черпает вдохновение из оригинального сериала на YouTube, который набрал более 190 миллионов просмотров. Всего 20-летний Парсонс становится самым молодым режиссером в истории A24.

Этот релиз происходит на фоне недавнего успеха Iron Lung, независимого фильма ужасов от популярного YouTube-креатора Маркиплиера. Он самостоятельно вывел ленту в прокат и собрал более 43 миллионов долларов в мировом прокате, несмотря на отказы многих студий.

