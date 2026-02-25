Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино По мотивам YouTube-сериала — первый трейлер к хоррору "Закулисье"

По мотивам YouTube-сериала — первый трейлер к хоррору "Закулисье"

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:43
Вышел трейлер к "Закулисью" — по мотивам YouTube-хоррора Кейна Парсонса
Фрагмент из фильма "Закулисье". Кадр из видео

Компания Backrooms опубликовала первый трейлер к своему полнометражному фильму ужасов, что снят по мотивам популярного YouTube-сериала Кейна Парсонса. Фильм должен выйти в прокат 29 мая от студии A24.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Реклама
Читайте также:

Какой новый фильм ужасов выйдет от студии А24

В фильме "Закулисье" в главных ролях снялись — Чиветел Эджиофор, Ренате Рейнсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл и Аван Джогия. Сюжет переносит нас в подвал обычного мебельного салона, где два человека находят загадочную дверь. "Я кое-что нашел", — говорит Эджиофор в тизере.

Режиссером ленты выступил сам Парсонс, сценарий написал Уилл Судик, а финансирование обеспечили A24 и Chernin Entertainment в составе The North Road Company. Совместными продюсерами стали 21 Laps Entertainment и Atomic Monster, а также Кори Адельсон, Дэн Коэн, Крис Фергюсон, Дэн Левин, Шон Леви и Джеймс Ван.

Фильм черпает вдохновение из оригинального сериала на YouTube, который набрал более 190 миллионов просмотров. Всего 20-летний Парсонс становится самым молодым режиссером в истории A24.

Этот релиз происходит на фоне недавнего успеха Iron Lung, независимого фильма ужасов от популярного YouTube-креатора Маркиплиера. Он самостоятельно вывел ленту в прокат и собрал более 43 миллионов долларов в мировом прокате, несмотря на отказы многих студий.

Ранее мы писали о том, какой испанский хоррор удивил в 2025 году. Поражает захватывающим сюжетом.

Также мы сообщали, что ожидается продолжение культового фильма "Мумия". Уже известно, кто будет сниматься.

кино фильм трейлер фильмы ужасов А24
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации