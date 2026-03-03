Відео
Україна
Сам у космосі — чому новий фільм Раяна Гослінг вразить кожного

Дата публікації: 3 березня 2026 06:42
Новий фільм із Раяном Гослінгом — головні причини подивитись
Раян Гослінг в новому фільмі. Кадр з відео

Канадський актор Раян Гослінг повертається на великі екрани у науково-фантастичному фільмі "Проєкт "Аве Марія"". Світова прем'єра запланована на 20 березня 2026 року.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше.

Читайте також:

Про що буде новий фільм з Раяном Гослінгом

Гослінг зіграв астронавта Райланда Грейса, який прокидається на космічному кораблі без жодних спогадів. Він не пам’ятає ані своєї місії, ані команди, з якою летів. Єдине, що зрозуміло — від його рішень залежить виживання людства. Щоб виконати завдання, Грейсу доведеться покладатися на власні знання, кмітливість і нестандартне мислення. І хоча спочатку здається, що він один, на шляху з’являються несподівані союзники.

Партнеркою Гослінга стала німецька акторка Сандра Гюллер, відома за фільмами "Анатомія падіння" та "Тоні Ердман". Разом вони створюють дует, де напруга та емоції тримають глядача від початку до кінця. Сценарій адаптований з однойменного роману 2021 року Енді Вейра, автора "Марсіанина". Як і його попередні роботи, історія поєднує науку з людяністю, роблячи космос не просто фоном, а активним учасником подій.

Перший трейлер вже показав, що фільм поєднує гострий сюжет, цікаві наукові ідеї та моменти, які змушують затамувати подих. 

"Проєкт "Аве Марія"" обіцяє стати не лише видовищем, а й історією про витримку, винахідливість і пошук сенсу навіть там, де здається, що всього лиш космос навколо.

Раніше ми писали про те, який трилер став культовим. Вийшов ще у 90-х, але його досі цікаво передивлятися.

Також ми повідомляли, яке ще легендарне кіно з 90-х досі немає рівних. Тут річ більше не в спецефектах, а в самій історії, що захоплює.

фільм пригоди Раян Ґослінґ фантастика фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
