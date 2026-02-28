4 фільми з високим рейтингом — кращі інтелектуальні історії на вечір

Сцени з фільму "Містеріум. Журнал 64". Колаж: Новини.LIVE

Справжнє кіно починається там, де немає простих відповідей. Коли ви хочете не просто "розважитися", а зануритися в історію, яка ще довго не відпускатиме, ця добірка для вас. Тут фільми, які змушують думати, відчувати і переживати разом із героями.

Новини.LIVE розповість про ці історії більше.

Реклама

Читайте також:

Кращі фільми на вечір з високим рейтингом

"Наслідки" (2017) — IMBd 5.7

Роман втрачає все за одну мить: його дружина і вагітна дочка гинуть в авіакатастрофі. Втрата десятків життів здається випадковою, але для Романа нічого не випадково. Він переконаний, що трагедію можна було запобігти. Кожен день після катастрофи — це боротьба з болем і бажанням знайти винного. Іноді здається, що весь світ проти нього, але він не відступає.

"Перемагаючи час" (2013) — IMBd 6.3

Нолан стає батьком і вдівцем одночасно. Його донька залежить від апарату життєзабезпечення, і лікарі не дають гарантій. Коли евакуація залишає його одного в темній і знеструмленій лікарні, він мусить знайти сили, щоб врятувати крихітне життя.

"На гребені хвилі" (1991) — IMBd 7.3

Група злочинців здійснює ідеальне пограбування банку посеред білого дня. Кожен їхній крок продуманий до дрібниць, а поліція та ФБР залишаються вражені. Молодий агент приєднується до команди серфінгістів, щоб розгадати, як це можливо.

"Містеріум. Журнал 64" (2018) — IMBd 7.4

У Копенгагені знаходять три замурованих трупи. Слідчий Карл Мерк із помічником Асадом береться за справу, яка виводить їх на закинуту установу для жінок, що "не вписувалася" в суспільні норми. Місце, яке давно здавалося покинутим, приховує моторошні таємниці.

Раніше ми писали про те, в якому новому фільмі з'явився актор, відомий по серіалу "Дуже дивні дива".

Також ми повідомляли про культові історичні стрічки, в яких знялися знамениті голлівудські актори. Для когось це були перші ролі.