Головна Кіно Стихія проти людей — серіал про ураган Катріна на реальних подіях

Стихія проти людей — серіал про ураган Катріна на реальних подіях

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 07:37
Мінісеріал на реальних подіях про ураган Катріна — чому варто подивитися
Сцена з фільму "П'ять днів у лікарні". Кадр з фільму

Є події, які неможливо забути, бо вони залишають слід у пам'яті всього світу. Ураган Катріна не просто стихійне лихо, а випробування людяності в умовах повного хаосу. Мінісеріал "П'ять днів у лікарні" переносить глядача прямо у затоплений Новий Орлеан. Тут боротьба за виживання стає справжньою епопеєю. 

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Чому варто подивитись "П'ять днів у лікарні"

Це історія про помилки влади, силу природи і тих, хто опинився наодинці з водою, що зруйнувала все на своєму шляху. Події розгортаються в лікарні Меморіал протягом перших п’яти днів після удару урагану. Серпень 2005 року. Після того, як вода заповнила вулиці міста, сотні людей опинилися заблокованими всередині лікарні. Генератори перестали працювати, їжа та ліки швидко закінчувалися, а на вулицях повільно виникала небезпечна хаотична сила мародерів. Евакуації чекати не доводилось.

У цих умовах лікарі — Анна Поу, Сьюзан Малдерік, Брайан Кінг, Дайан Робішо та їхні колеги — намагалися врятувати кожне життя. Кожне рішення давалося ціною страху і страждання. Коли світло зникло, а вода продовжувала підніматися, навіть найпростіші дії стали випробуванням на межі людських можливостей. І саме у цих п'яти днях проявляється весь спектр людських емоцій: від героїзму до трагедії, від безпорадності до рішучості.

Цей міні-серіал не намагається прикрасити реальність. Тут немає легких рішень і "щасливих кінцівок" для всіх. 

фільм серіал медики драма ураган
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
