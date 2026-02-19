Видео
Видео

Стихия против людей — сериал об урагане Катрина на реальных событиях

Стихия против людей — сериал об урагане Катрина на реальных событиях

Дата публикации 19 февраля 2026 07:37
Мини-сериал на реальных событиях об урагане Катрина — почему стоит посмотреть
Сцена из фильма "Пять дней после катастрофы". Кадр из фильма

Есть события, которые невозможно забыть, потому что они оставляют след в памяти всего мира. Ураган Катрина не просто стихийное бедствие, а испытание человечности в условиях полного хаоса. Мини-сериал "Пять дней после катастрофы" переносит зрителя прямо в затопленный Новый Орлеан. Здесь борьба за выживание становится настоящей эпопеей.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Почему стоит посмотреть "Пять дней после катастрофы"

Это история об ошибках власти, силе природы и тех, кто оказался наедине с водой, разрушившей все на своем пути. События разворачиваются в больнице Мемориал в течение первых пяти дней после удара урагана. Август 2005 года. После того, как вода заполнила улицы города, сотни людей оказались заблокированными внутри больницы. Генераторы перестали работать, еда и лекарства быстро заканчивались, а на улицах медленно возникала опасная хаотичная сила мародеров. Эвакуации ждать не приходилось.

В этих условиях врачи — Анна Поу, Сьюзан Малдеррик, Брайан Кинг, Дайан Робишо и их коллеги — пытались спасти каждую жизнь. Каждое решение давалось ценой страха и страдания. Когда свет исчез, а вода продолжала подниматься, даже самые простые действия стали испытанием на грани человеческих возможностей. И именно в этих пяти днях проявляется весь спектр человеческих эмоций: от героизма до трагедии, от беспомощности до решимости.

Этот мини-сериал не пытается приукрасить реальность. Здесь нет легких решений и "счастливых концовок" для всех. 

кино сериал медики драма ураган
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
