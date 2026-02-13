Відео
Головна Кіно Блискучий обман — серіали про шахраїв, що стали легендами

Блискучий обман — серіали про шахраїв, що стали легендами

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:05
Кращі серіали про геніальних аферистів — обвели світ навколо пальця
Головний герой фільму "Берлін". Кадр з відео

Найбільші афери в світі кіно і серіалів показують, що перемогти систему можна різними способами. Іноді достатньо розуму, хитрощів і готовності ризикувати всім. 

Новини.LIVE розповість про легендарні історії про шахраїв і геніїв. 

Читайте також:

Які фільми про аферистів подивитись

"Пограбування" 

Звичайний робочий день працівниці інвестиційного фонду Зари раптово обривається пограбуванням. Зара і її колега Люк змушені виконувати накази злочинців, а детектив Ріс намагається розплутати цю павутину, приховуючи власні секрети. 

"Берлін" 

Берлін — егоцентричний нарцис і відвертий женоненависник, але водночас один із найталановитіших грабіжників сучасності. Він планує найамбіційніше пограбування своєї кар'єри: через заплутані катакомби проникнути до найбільшого аукціонного дому Франції та винести коштовності на 44 мільйони євро. Для цього Берлін збирає команду експертів, де кожен виконує свою унікальну роль.

"Спритний шахрай" 

Колишній злодій Джек Докінз намагається жити спокійно, працюючи лікарем. Але його минуле не відпускає і змушує знову повернутися у світ шахрайства. Це історія про те, як легко хист і розум можуть стати пасткою, якщо за спиною є темні секрети. 

"Ріплі" 

Серіал показує, як звичайний шахрай перетворюється на майстра інтриг. Том Ріплі знайомиться з багатим світом і швидко потрапляє у смертельну гру, де брехня і обман важать більше за будь-які гроші. 

Раніше ми писали про те, якими легендарними стрічками здивувала усіх платформа НВО.

Також ми повідомляли, які серіали захочеться передивлятись не один раз. Вони здивують сюжетом і високим рейтингом.

фільм афера серіал міні-серіал шахраї
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
