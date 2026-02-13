Видео
Главная Кино Блестящий обман — сериалы о мошенниках, ставшие легендами

Блестящий обман — сериалы о мошенниках, ставшие легендами

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 19:05
Лучшие сериалы о гениальных аферистах — обвели мир вокруг пальца
Главный герой фильма "Берлин". Кадр из видео

Самые крупные аферы в мире кино и сериалов показывают, что победить систему можно разными способами. Иногда достаточно ума, хитрости и готовности рисковать всем.

Новини.LIVE расскажет о легендарных историях о мошенниках и гениях.

Читайте также:

Какие фильмы про аферистов посмотреть

"Ограбление"

Обычный рабочий день работницы инвестиционного фонда Зары внезапно обрывается ограблением. Зара и ее коллега Люк вынуждены выполнять приказы преступников, а детектив Рис пытается распутать эту паутину, скрывая собственные секреты.

"Берлин"

Берлин — эгоцентричный нарцисс и откровенный женоненавистник, но в то же время один из самых талантливых грабителей современности. Он планирует самое амбициозное ограбление своей карьеры: через запутанные катакомбы проникнуть в крупнейший аукционный дом Франции и вынести драгоценности на 44 миллиона евро. Для этого Берлин собирает команду экспертов, где каждый выполняет свою уникальную роль.

"Ловкий мошенник"

Бывший вор Джек Докинз пытается жить спокойно, работая врачом. Но его прошлое не отпускает и заставляет снова вернуться в мир мошенничества. Это история о том, как легко талант и ум могут стать ловушкой, если за спиной есть темные секреты.

"Рипли"

Сериал показывает, как обычный мошенник превращается в мастера интриг. Том Рипли знакомится с богатым миром и быстро попадает в смертельную игру, где ложь и обман значат больше любых денег.

Ранее мы писали о том, какими легендарными лентами удивила всех платформа НВО.

Также мы сообщали, какие сериалы захочется пересматривать не один раз. Они удивят сюжетом и высоким рейтингом.

кино афера сериал мини-сериал мошенники
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
