4 найкращі історичні фільми з зірками Голлівуду — рейтинг від глядачів 10/10

Історичні фільми з відомими акторами — 4 шедеври усіх часів
Історичне кіно завжди особливе, адже переносить в іншу епоху. А коли ще за роль беруться справжні майстри, ми отримуємо не просто фільм, а маленьку подорож у часі.
Новини.LIVE поділиться підбіркою історичних стрічок, де історія оживає через емоції та погляди відомих акторів.
Які історичні фільми подивитись
"Хоробре серце" (1995)
Мел Гібсон не лише зіграв Вільяма Уоллеса, а й поставив сам фільм, який став його режисерським дебютом. Історія простого шотландця, який підняв народ на боротьбу проти англійського гніту, сповнена втрат і трагедій. Втративши кохану, Вільям вирішує вести війну за свободу свого народу. Фільм показує не лише масштабні битви, а й внутрішню силу людини, здатної стати символом цілого покоління.
"Посланниця: Історія Жанни д’Арк" (1999)
Ця стрічка переносить нас у Францію XV століття, коли країна зівштохнулася з феодальними чварами, а ворог поступово наближався до серця королівства. На сцені з'являється проста сільська дівчина Жанна, яка відчуває, що її покликання — об'єднати та врятувати Францію. Її слова надихають навіть тих, хто сумнівається, а сміливі рішення змінюють хід війни. Але разом із перемогами приходить і ціна — смерть союзників, кров ворогів і тяжкий тягар долі, який Жанна мусить нести сама.
"Царство небесне" (2005)
Баліан — простий коваль, який раптом втрачає все: сина, матір і сенс життя. Його покликання відкривається несподівано. Він має вирушити до Єрусалиму разом із бароном Готфрі, який виявляється його батьком. Дорога виявляється сповнена випробувань — втрати, зрада і кровопролиття стають щоденною реальністю.
"Король" (2019)
Генріх IV править Англією жорстко, прагнучи зберегти порядок силою. Його політика породжує повстання, а союзники по черзі відвертаються. Син Генріха, ще юний, але вже досвідчений воїн, стикається з неминучою війною з Францією і зрадила при дворі. Йому доводиться вчитися приймати болючі рішення.
