Україна
Історичні фільми з відомими акторами — 4 шедеври усіх часів

Історичні фільми з відомими акторами — 4 шедеври усіх часів

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 08:53
4 найкращі історичні фільми з зірками Голлівуду — рейтинг від глядачів 10/10
Міла Йовович в фільмі "Посланниця: Історія Жанни д'Арк". Кадр з відео

Історичне кіно завжди особливе, адже переносить в іншу епоху. А коли ще за роль беруться справжні майстри, ми отримуємо не просто фільм, а маленьку подорож у часі.

Новини.LIVE поділиться підбіркою історичних стрічок, де історія оживає через емоції та погляди відомих акторів.

Читайте також:

Які історичні фільми подивитись

"Хоробре серце" (1995)

Мел Гібсон не лише зіграв Вільяма Уоллеса, а й поставив сам фільм, який став його режисерським дебютом. Історія простого шотландця, який підняв народ на боротьбу проти англійського гніту, сповнена втрат і трагедій. Втративши кохану, Вільям вирішує вести війну за свободу свого народу. Фільм показує не лише масштабні битви, а й внутрішню силу людини, здатної стати символом цілого покоління.

"Посланниця: Історія Жанни д’Арк" (1999)

Ця стрічка переносить нас у Францію XV століття, коли країна зівштохнулася з феодальними чварами, а ворог поступово наближався до серця королівства. На сцені з'являється проста сільська дівчина Жанна, яка відчуває, що її покликання — об'єднати та врятувати Францію. Її слова надихають навіть тих, хто сумнівається, а сміливі рішення змінюють хід війни. Але разом із перемогами приходить і ціна — смерть союзників, кров ворогів і тяжкий тягар долі, який Жанна мусить нести сама.

"Царство небесне" (2005)

Баліан — простий коваль, який раптом втрачає все: сина, матір і сенс життя. Його покликання відкривається несподівано. Він має вирушити до Єрусалиму разом із бароном Готфрі, який виявляється його батьком. Дорога виявляється сповнена випробувань — втрати, зрада і кровопролиття стають щоденною реальністю. 

"Король" (2019)

Генріх IV править Англією жорстко, прагнучи зберегти порядок силою. Його політика породжує повстання, а союзники по черзі відвертаються. Син Генріха, ще юний, але вже досвідчений воїн, стикається з неминучою війною з Францією і зрадила при дворі. Йому доводиться вчитися приймати болючі рішення.

Раніше ми писали про те, які серіали вас можуть зацікавити, хоча вони і не такі популярні. Дуже захопливі історії.

Також ми повідомляли, які серіали від НВО з високим рейтингом варто побачити хоч раз.

