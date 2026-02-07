Відео
Головна Кіно Про них мало говорять, а дарма — 3 серіали, що вас зацікавлять

Про них мало говорять, а дарма — 3 серіали, що вас зацікавлять

Дата публікації: 7 лютого 2026 17:11
3 маловідомих серіали, що варті вашого часу — захоплюючі історії
Герої серіалу "Джентельмени". Фото: кадр з відео

Є серіали, які не дуже активно рекламували на всіх екранах, але вони затягують сильніше за блокбастери. Вони змушують глядачів думати та переживати.

Новини.LIVE розповість більше про історії, які важко забути.

Читайте також:

Серіали, які затягують з перших хвилин

"Джентльмени" 

Це спін-оф культового фільму Гая Річі, але зі своїм шармом. Тут Едді Голстед отримує від батька величезний маєток і повний набір таємниць, що його батько залишив. На перший погляд, це лише багатство і розкіш, але насправді маєток є серцем імперії Міккі Пірсона. Бізнес, що здається успішним і прибутковим, насправді тягне за собою тіньові оборудки і небезпечні зв’язки. 

"Відтінки"

Це історія про психологію, яка виходить за рамки звичного. Харизматичний психіатр збирає шістьох пацієнтів на фінальний сеанс у підвалі покинутої виноробні. Його методи здаються загадковими й навіть трохи лячними: дегустація вина стає частиною терапії, що повинна була зцілити. Але експеримент виходить з-під контролю і закінчується трагедією. Серіал постійно тримає у напрузі, а кожен персонаж виявляється не тим, ким здається.

"Джонатан Стрейндж і містер Норрелл" 

Картина переносить у альтернативну Англію XIX століття. Магія давно зникла, але її повертають двоє дуже різних людей: консервативний містер Норрелл і сміливий Джонатан Стрейндж. Вони повертають до життя померлу наречену високопосадовця, відкриваючи двері у світ, де угоди з потойбіччям мають непередбачувані наслідки. Тут історія переплітається з політикою, війною і магією, створюючи світ, де кожен крок може змінити долю.

Раніше ми писали про те, які британські серіали будуть інтригувати весь сезон. Новинки 2025 року.

Також ми повідомляли, які серіали за останні 30 років можна сміливо назвати культовими.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
