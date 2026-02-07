Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

О них мало говорят, а зря — 3 сериала, которые вас заинтересуют

О них мало говорят, а зря — 3 сериала, которые вас заинтересуют

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 17:11
3 малоизвестных сериала, что стоят вашего времени — захватывающие истории
Герои сериала "Джентельмены". Фото: кадр из видео

Есть сериалы, которые не очень активно рекламировали на всех экранах, но они затягивают сильнее блокбастеров. Они заставляют зрителей думать и переживать.

Новини.LIVE расскажет больше об историях, которые трудно забыть.

Сериалы, которые затягивают с первых минут

"Джентльмены"

Это спин-офф культового фильма Гая Ричи, но со своим шармом. Здесь Эдди Голстед получает от отца огромное поместье и полный набор тайн, которые его отец оставил. На первый взгляд, это лишь богатство и роскошь, но на самом деле поместье является сердцем империи Микки Пирсона. Бизнес, кажущийся успешным и прибыльным, на самом деле влечет за собой теневые сделки и опасные связи.

"Оттенки"

Это история о психологии, которая выходит за рамки привычного. Харизматичный психиатр собирает шестерых пациентов на финальный сеанс в подвале заброшенной винодельни. Его методы кажутся загадочными и даже немного пугающими: дегустация вина становится частью терапии, которая должна была исцелить. Но эксперимент выходит из-под контроля и заканчивается трагедией. Сериал постоянно держит в напряжении, а каждый персонаж оказывается не тем, кем кажется.

"Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл"

Картина переносит в альтернативную Англию XIX века. Магия давно исчезла, но ее возвращают два очень разных человека: консервативный мистер Норрелл и смелый Джонатан Стрейндж. Они возвращают к жизни умершую невесту высокопоставленного чиновника, открывая дверь в мир, где сделки с потусторонним миром имеют непредсказуемые последствия. Здесь история переплетается с политикой, войной и магией, создавая мир, где каждый шаг может изменить судьбу.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
