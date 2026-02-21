Видео
Главная Кино Исторические фильмы с известными актерами — 4 шедевра всех времен

Исторические фильмы с известными актерами — 4 шедевра всех времен

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 08:53
4 лучшие исторические фильмы со звездами Голливуда — рейтинг от зрителей 10/10
Милла Йовович в фильме "Посланница: История Жанны д'Арк". Кадр из видео

Историческое кино всегда особенное, ведь переносит в другую эпоху. А когда еще за роль берутся настоящие мастера, мы получаем не просто фильм, а маленькое путешествие во времени.

Новини.LIVE поделится подборкой исторических лент, где история оживает через эмоции и взгляды известных актеров.

Читайте также:

Какие исторические фильмы посмотреть

"Храброе сердце" (1995)

Мел Гибсон не только сыграл Уильяма Уоллеса, но и поставил сам фильм, который стал его режиссерским дебютом. История простого шотландца, который поднял народ на борьбу против английского гнета, полна потерь и трагедий. Потеряв любимую, Уильям решает вести войну за свободу своего народа. Фильм показывает не только масштабные битвы, но и внутреннюю силу человека, способного стать символом целого поколения.

"Посланница: История Жанны д'Арк" (1999)

Эта лента переносит нас во Францию XV века, когда страна была потрясена феодальными распрями, а враг приближался к сердцу королевства. На сцене появляется простая сельская девушка Жанна, которая чувствует, что ее призвание — объединить и спасти Францию. Ее слова вдохновляют даже тех, кто сомневается, а смелые решения меняют ход войны. Но вместе с победами приходит и цена — смерть союзников, кровь врагов и тяжелое бремя судьбы, которое Жанна должна нести сама.

"Царство небесное" (2005)

Балиан — простой кузнец, который вдруг теряет все: сына, мать и смысл жизни. Его призвание открывается неожиданно. Он должен отправиться в Иерусалим вместе с бароном Готфри, который оказывается его отцом. Дорога оказывается полна испытаний — потери, предательство и кровопролитие становятся ежедневной реальностью.

"Король" (2019)

Генрих IV правит Англией жестко, стремясь сохранить порядок силой. Его политика порождает восстания, а союзники поочередно отворачиваются. Сын Генриха, еще юный, но уже опытный воин, сталкивается с неизбежной войной с Францией и предательством при дворе. Ему приходится учиться принимать болезненные решения.

Ранее мы писали о том, какие сериалы вас могут заинтересовать, хотя они и не такие популярные. Очень увлекательные истории.

Также мы сообщали, какие сериалы от НВО с высоким рейтингом стоит увидеть хоть раз.

кино знаменитости история подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
