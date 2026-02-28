Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Фильмы с высоким рейтингом — 4 истории, что приятно поразят

Фильмы с высоким рейтингом — 4 истории, что приятно поразят

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 12:05
Лучшие фильма с достойным рейтингом — интеллектуальные истории на вечер
Сцены из фильма "Мистериум. Журнал 64". Коллаж: Новини.LIVE

Настоящее кино не оставляет простых ответов. Так что если хочется окунуться в историю, которая вас затянет надолго, эта подборка для вас. Здесь фильмы, которые заставляют думать, чувствовать и переживать вместе с героями.

Новини.LIVE расскажет об этих историях больше.

Реклама
Читайте также:

Лучшие фильмы на вечер с высоким рейтингом

"Последствия" (2017) — IMBd 5.7

Роман теряет все в один миг: его жена и беременная дочь погибают в авиакатастрофе. Потеря десятков жизней кажется случайной, но для Романа ничего не случайно. Он убежден, что трагедию можно было предотвратить. Каждый день после катастрофы — это борьба с болью и желанием найти виновного. Иногда кажется, что весь мир против него, но он не отступает.

"Побеждая время" (2013) — IMBd 6.3

Нолан становится отцом и вдовцом одновременно. Его дочь зависит от аппарата жизнеобеспечения, и врачи не дают гарантий. Когда эвакуация оставляет его одного в темной и обесточенной больнице, он должен найти силы, чтобы спасти крошечную жизнь. 

"На гребне волны" (1991) — IMBd 7.3

Группа преступников совершает идеальное ограбление банка посреди белого дня. Каждый их шаг продуман до мелочей, а полиция и ФБР остаются поражены. Молодой агент присоединяется к команде серфингистов, чтобы разгадать, как это возможно.

"Мистериум. Журнал 64" (2018) — IMBd 7.4

В Копенгагене находят три замурованных трупа. Следователь Карл Мерк с помощником Асадом берется за дело, которое выводит их на заброшенное учреждение для женщин, что "не вписывалось" в общественные нормы. Место, которое давно казалось заброшенным, скрывает жуткие тайны.

Ранее мы писали о том, в каком новом фильме появился актер, известный по сериалу "Очень странные дела".

Также мы сообщали о культовых исторических лентах, в которых снялись знаменитые голливудские актеры. Для кого-то это были первые роли.

кино рейтинг подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации