Лучшие фильма с достойным рейтингом — интеллектуальные истории на вечер

Фильмы с высоким рейтингом — 4 истории, что приятно поразят
Настоящее кино не оставляет простых ответов. Так что если хочется окунуться в историю, которая вас затянет надолго, эта подборка для вас. Здесь фильмы, которые заставляют думать, чувствовать и переживать вместе с героями.
Новини.LIVE расскажет об этих историях больше.
Лучшие фильмы на вечер с высоким рейтингом
"Последствия" (2017) — IMBd 5.7
Роман теряет все в один миг: его жена и беременная дочь погибают в авиакатастрофе. Потеря десятков жизней кажется случайной, но для Романа ничего не случайно. Он убежден, что трагедию можно было предотвратить. Каждый день после катастрофы — это борьба с болью и желанием найти виновного. Иногда кажется, что весь мир против него, но он не отступает.
"Побеждая время" (2013) — IMBd 6.3
Нолан становится отцом и вдовцом одновременно. Его дочь зависит от аппарата жизнеобеспечения, и врачи не дают гарантий. Когда эвакуация оставляет его одного в темной и обесточенной больнице, он должен найти силы, чтобы спасти крошечную жизнь.
"На гребне волны" (1991) — IMBd 7.3
Группа преступников совершает идеальное ограбление банка посреди белого дня. Каждый их шаг продуман до мелочей, а полиция и ФБР остаются поражены. Молодой агент присоединяется к команде серфингистов, чтобы разгадать, как это возможно.
"Мистериум. Журнал 64" (2018) — IMBd 7.4
В Копенгагене находят три замурованных трупа. Следователь Карл Мерк с помощником Асадом берется за дело, которое выводит их на заброшенное учреждение для женщин, что "не вписывалось" в общественные нормы. Место, которое давно казалось заброшенным, скрывает жуткие тайны.
