Прем'єри українського кіно — 4 фільми, що вийдуть весною 2026

Фрагменти з фільмів "Коли ти розлучишся", "На драйві", "Кіллхаус". Колаж: Новини.LIVE

Український кінематограф продовжує дивувати навіть у складні часи. Весна 2026 року обіцяє бути насиченою на сильні та видовищні фільми, які змушують переживати, сміятися, затримувати подих і замислюватися.

Новини.LIVE відібрали кілька прем’єр, на які варто звернути увагу вже зараз.

Головні новинки українського кіно

"Коли ти розлучишся" — 12 березня

Весілля мрії для подруги та брата-агента Інтерполу перетворюється на справжній хаос. Наречений зникає, а разом з ним зникає і легендарний діамант. Ксенія (Наталка Денисенко) та Лора (Тоня Хижняк) кидаються на його пошуки. Попереду — шалені погоні, несподівані союзи, небезпечні пастки та події, у які важко повірити.

"На драйві" — 9 квітня

Група друзів у прифронтовому Харкові випадково знаходить покинуті авто у закритому торговельному центрі і вирішує влаштувати перегони. Спочатку це просто розвага, втеча від буденності, але дуже швидко все перетворюється на гру без правил.

"Готель Соколине сяйво" — 16 квітня

У Карпатах два готелі змагаються за туристів. Оксана, яка втратила чоловіка-героя, намагається зберегти свій готель і пам’ять про Василя. Їй допомагає Роман, ветеран війни, який знаходить сенс життя у підтримці друзів і захисті пам’яті побратима. Саундтрек до фільму створив PARFENIUK — окрім нової пісні, звучать і його відомі хіти. Трейлер очікується пізніше.

"Кіллхаус" — 23 квітня

Фільм заснований на реальній події. Першу в світі операцію з порятунку дронами проходить сімейна пара та американська журналістка. Їх автомобіль потрапляє під обстріл на окупованій території. Операція привертає увагу всього світу завдяки прямому стриму журналістки. Особливість "Кіллхаус" у тому, що у зйомках беруть участь справжні військові та ветерани Сил оборони України: 3 ОШБр, СБУ та ГУР.

