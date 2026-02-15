Відео
Головна Кіно Новий рівень — українські серіали, які приємно вразили сюжетом

Новий рівень — українські серіали, які приємно вразили сюжетом

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 19:15
Українські серіали, які приємно вразили — кращі проєкти для перегляду
Герої серіалу "Тиха Нава". Кадр з відео

Наші українські серіали сьогодні не лише розважають, а й змушують задуматися, співпереживати та навіть хвилюватися разом із героями.  В нас дійсно є історії, які залишають слід у серці.

Новини.LIVE відібрали кілька таких стрічок.

Читайте також:

Популярні українські серіали, які приємно здивували

Серіал "Тиха Нава" розповідає про Адама Юшкевича, юриста, який опинився у вирі страшних подій у невеликому містечку. Після жахливого інциденту з його нареченою Інною, який поліція намагається замовчати, Адам змушений взяти справу у власні руки. 

"Століття Якова" 

Серіал про одного українського чоловіка. Через війни, зміни влади та особисті втрати Яків намагається залишитися людиною серед хаосу. Його історія навчить цінувати прості моменти життя.

"Кава з кардамоном" 

Тут ми бачимо інший бік життя — тихий сільський світ, сповнений заборонених почуттів. Анна, донька священника, потрапляє у складні обставини через свого наставника і сусідського шляхтича Адама. 

"Сага"

Історія родини Козаків, що починається перед Першою світовою війною і простягається через усе XX століття. Разом із героями глядач переживає війни, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупацію Києва 1941 року, Чорнобильську катастрофу, розпад СРСР, проголошення Незалежності та революції нашого часу. 

Раніше ми писали про те, який новий український серіал вразить фанатів мелодрам своєю романтичною історією. 

Також ми повідомляли, які українські фільми та серіали є найбільш популярними в останні роки.

фільм серіал фільм українські фільми добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
