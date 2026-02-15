Українські серіали, які приємно вразили — кращі проєкти для перегляду

Герої серіалу "Тиха Нава". Кадр з відео

Наші українські серіали сьогодні не лише розважають, а й змушують задуматися, співпереживати та навіть хвилюватися разом із героями. В нас дійсно є історії, які залишають слід у серці.

Новини.LIVE відібрали кілька таких стрічок.

Серіал "Тиха Нава" розповідає про Адама Юшкевича, юриста, який опинився у вирі страшних подій у невеликому містечку. Після жахливого інциденту з його нареченою Інною, який поліція намагається замовчати, Адам змушений взяти справу у власні руки.

"Століття Якова"

Серіал про одного українського чоловіка. Через війни, зміни влади та особисті втрати Яків намагається залишитися людиною серед хаосу. Його історія навчить цінувати прості моменти життя.

"Кава з кардамоном"

Тут ми бачимо інший бік життя — тихий сільський світ, сповнений заборонених почуттів. Анна, донька священника, потрапляє у складні обставини через свого наставника і сусідського шляхтича Адама.

"Сага"

Історія родини Козаків, що починається перед Першою світовою війною і простягається через усе XX століття. Разом із героями глядач переживає війни, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупацію Києва 1941 року, Чорнобильську катастрофу, розпад СРСР, проголошення Незалежності та революції нашого часу.

