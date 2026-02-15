Видео
Видео

Новый уровень — украинские сериалы, что приятно поразили сюжетом

Новый уровень — украинские сериалы, что приятно поразили сюжетом

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 19:15
Украинские сериалы, что приятно поразили — лучшие проекты для просмотра
Герои сериала "Тихая Нава". Кадр из видео

Наши украинские сериалы сегодня не только развлекают, но и заставляют задуматься, сопереживать и даже волноваться вместе с героями. У нас действительно есть истории, которые оставляют след в сердце.

Новини.LIVE отобрали несколько таких лент.

Читайте также:

Популярные украинские сериалы, которые приятно удивили

Сериал "Тихая Нава" рассказывает об Адаме Юшкевиче, юристе, который оказался в водовороте страшных событий в небольшом городке. После ужасного инцидента с его невестой Инной, который полиция пытается замять, Адам вынужден взять дело в собственные руки.

"Век Якова"

Сериал об одном украинском мужчине. Через войны, смены власти и личные потери Яков пытается остаться человеком среди хаоса. Его история научит ценить простые моменты жизни.

"Кофе с кардамоном"

Здесь мы видим другую сторону жизни — тихий сельский мир, полный запретных чувств. Анна, дочь священника, попадает в сложные обстоятельства из-за своего наставника и соседского шляхтича Адама.

"Сага"

История семьи Казаков, которая начинается перед Первой мировой войной и простирается через весь XX век. Вместе с героями зритель переживает войны, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупацию Киева 1941 года, Чернобыльскую катастрофу, распад СССР, провозглашение Независимости и революции нашего времени.

Ранее мы писали о том, какой новый украинский сериал поразит фанатов мелодрам своей романтической историей.

Также мы сообщали, какие украинские фильмы и сериалы являются наиболее популярными в последние годы.

кино сериал фильм украинские фильмы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
