5 найкращих українських фільмів — сучасні стрічки з високим рейтингом

Сучасне українське кіно більше не намагається когось копіювати чи підлаштовуватися. Воно заявляє про себе цікавими фільмами і це відчувається.

Новини.LIVE зібрали п'ять фільмів, які, на нашу думку, перевершили усі очікування глядачів.

5 найкращих сучасних стрічок для перегляду

"Довбуш"

Історія Олекси Довбуша — це не казка про бездоганного героя. Це історія про людину, яка опинилася між страхом і відповідальністю. XVIII століття, Карпати, польська шляхта тисне, гуцули ховаються в горах. Двох братів розводить не ворог, а різні цілі. У цьому фільмі багато природи, люті та жаги до справедливості.

"Памфір"

Це кіно не про кримінал, а скоріше про пастку. Леонід повертається додому з бажанням жити чесно. Бути батьком, якого не будуть соромиться. Але в маленькому буковинському селі чесність, то розкіш. Один необдуманий вчинок сина запускає події, які затягують головного героя назад у темряву. У "Памфірі" немає ідеальних рішень. Є тільки вибір між поганим і ще гіршим. І це дуже по-нашому.

"Мої думки тихі"

На перший погляд — легка історія про звукорежисера, який їде записувати звуки тварин у Карпатах. Але насправді це фільм про дорослішання, яке затягнулося. Вадим мріє про велике кіно, але поки що живе між випадковими підробітками. І поруч з ним мама. Турботлива, нав’язлива, смішна, болюча. Їхня подорож — це не просто поїздка, це спроба від’єднатися. Вийшла дуже людська історія.

"Люксембург, Люксембург"

Двоє братів із Лубен дізнаються, що їхній батько, який зник багато років тому, помирає в Люксембурзі. І вони вирушають до нього. Це фільм про тих дітей, які виросли без пояснень. Про образи, що не зникли з віком. Про дорослих чоловіків, які все ще хочуть почути просте "пробач". Разом з тим, тут багато гумору.

"20 днів у Маріуполі"

Цю стрічку важко дивитися. І, мабуть, так і має бути. Документальна камера фіксує перші тижні облоги Маріуполя. Без спроб пом’якшити. Просто правда про зруйновані будинки, поранених дітей, лікарів, які працюють на межі можливого. Це не кіно для розваги. Це свідчення. Архів нашого болю. Після перегляду довго мовчиш, бо слова здаються недоречними.

