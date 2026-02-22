Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Це варто подивитися — 5 найкращих сучасних українських фільмів

Це варто подивитися — 5 найкращих сучасних українських фільмів

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 19:19
5 найкращих українських фільмів — сучасні стрічки з високим рейтингом
Сцени з фільму "Довбуш". Колаж: Новини.LIVE

Сучасне українське кіно більше не намагається когось копіювати чи підлаштовуватися. Воно заявляє про себе цікавими фільмами і це відчувається.

Новини.LIVE зібрали п'ять фільмів, які, на нашу думку, перевершили усі очікування глядачів. 

Реклама
Читайте також:

5 найкращих сучасних стрічок для перегляду

"Довбуш"

Історія Олекси Довбуша — це не казка про бездоганного героя. Це історія про людину, яка опинилася між страхом і відповідальністю. XVIII століття, Карпати, польська шляхта тисне, гуцули ховаються в горах. Двох братів розводить не ворог, а різні цілі. У цьому фільмі багато природи, люті та жаги до справедливості. 

"Памфір"

Це кіно не про кримінал, а скоріше про пастку. Леонід повертається додому з бажанням жити чесно. Бути батьком, якого не будуть соромиться. Але в маленькому буковинському селі чесність, то розкіш. Один необдуманий вчинок сина запускає події, які затягують головного героя назад у темряву. У "Памфірі" немає ідеальних рішень. Є тільки вибір між поганим і ще гіршим. І це дуже по-нашому.

"Мої думки тихі"

На перший погляд — легка історія про звукорежисера, який їде записувати звуки тварин у Карпатах. Але насправді це фільм про дорослішання, яке затягнулося. Вадим мріє про велике кіно, але поки що живе між випадковими підробітками. І поруч з ним мама. Турботлива, нав’язлива, смішна, болюча. Їхня подорож — це не просто поїздка, це спроба від’єднатися. Вийшла дуже людська історія.

"Люксембург, Люксембург"

Двоє братів із Лубен дізнаються, що їхній батько, який зник багато років тому, помирає в Люксембурзі. І вони вирушають до нього. Це фільм про тих дітей, які виросли без пояснень. Про образи, що не зникли з віком. Про дорослих чоловіків, які все ще хочуть почути просте "пробач". Разом з тим, тут багато гумору.

"20 днів у Маріуполі"

Цю стрічку важко дивитися. І, мабуть, так і має бути. Документальна камера фіксує перші тижні облоги Маріуполя. Без спроб пом’якшити. Просто правда про зруйновані будинки, поранених дітей, лікарів, які працюють на межі можливого. Це не кіно для розваги. Це свідчення. Архів нашого болю. Після перегляду довго мовчиш, бо слова здаються недоречними.

Раніше ми писали про те, яке українське фентезі очікується цього сезону. Огляд новинки.

Також ми повідомляли, які українські серіали приємно вразили сюжетом. Останні новинки, які високо оцінили глядачі.

фільм українські фільми добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації