5 современных фильмов с высоким рейтингом — лучшие украинские ленты

Современное украинское кино не перестает удивлять новинками, что достойны внимания. К вашему вниманию самые интересные фильмы.

Новини.LIVE собрали пять фильмов, которые, по нашему мнению, превзошли все ожидания зрителей.

5 лучших современных лент для просмотра

"Довбуш"

История Олексы Довбуша — это не сказка о безупречном герое. Это история о человеке, который оказался между страхом и ответственностью. XVIII век, Карпаты, польская шляхта давит, гуцулы прячутся в горах. Двух братьев разводит не враг, а разные цели. В этом фильме много природы, ярости и жажды справедливости.

"Памфир"

Это кино не о криминале, а скорее о ловушке. Леонид возвращается домой с желанием жить честно. Быть отцом, которого не будут стесняться. Но в маленьком буковинском селе честность — роскошь. Один необдуманный поступок сына запускает события, которые затягивают главного героя обратно во тьму. В "Памфире" нет идеальных решений. Есть только выбор между плохим и еще худшим. И это очень по-нашему.

"Мои мысли тихие"

На первый взгляд — легкая история о звукорежиссере, который едет записывать звуки животных в Карпатах. Но на самом деле это фильм о затянувшемся взрослении. Вадим мечтает о большом кино, но пока живет между случайными подработками. И рядом с ним мама. Заботливая, навязчивая, смешная, болезненная. Их путешествие — это не просто поездка, это попытка отсоединиться. Получилась очень человеческая история.

"Люксембург, Люксембург"

Двое братьев из Лубен узнают, что их отец, который исчез много лет назад, умирает в Люксембурге. И они отправляются к нему. Это фильм о тех детях, которые выросли без объяснений. Об обидах, которые не исчезли с возрастом. О взрослых мужчинах, которые все еще хотят услышать простое "прости". Вместе с тем, здесь много юмора.

"20 дней в Мариуполе"

Эту ленту трудно смотреть. И, пожалуй, так и должно быть. Документальная камера фиксирует первые недели осады Мариуполя. Без попыток смягчить. Просто правда о разрушенных домах, раненых детях, врачах, которые работают на грани возможного. Это не кино для развлечения. Это свидетельство. Архив нашей боли. После просмотра долго молчишь, потому что слова кажутся неуместными.

