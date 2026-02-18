Самая ожидаемая премьера сезона — обзор нового украинского фэнтези

Сцена из фильма "Мавка. Настоящий миф". Кадр из видео

Этот 2026 год обещает быть особенно магическим для тех, кто любит истории, где фантастика встречается с реальностью. Самый ожидаемый фильм сезона — украинское романтическое фэнтези "Мавка. Настоящий миф"— рассказывает о том, как древние легенды и современная жизнь переплетаются между собой.

Новое украинское фэнтези "Мавка. Настоящий миф"

События происходят на Русалочью неделю, когда мистические существа выходят в мир, а любой человек, который встретится на их пути, рискует попасть в беду. Но любовь способна изменить даже темную магию. История Лукьяна и Мавки именно об этом.

Продюсеры Анна Елисеева и Ирина Костюк объясняют, что лента не является экранизацией драмы-феерии Леси Украинки. Творческая команда больше вдохновлялась украинской мифологией и демонологией, поэтому фильм имеет собственное, уникальное настроение.

Главные герои фильма

Лукьяна и Мавку играют Арина Бочарова, актриса львовского театра, и Иван Довженко из Национального театра имени Франка. Между ними чувствуется настоящая химия — их взгляды, прикосновения, моменты близости заставляют переживать каждую сцену вместе с героями.

Особое внимание привлекают три длиннокосые русалки, контролирующие мавок. Под причудливым гримом и в костюмах от Анны Осмехиной (бренд TTSWTRS) мы узнаем Олесю Романову, Юлию Буйновскую и Роксолану Валивоц. Они не просто украшают кадр — их персонажи влияют на ход истории, и без них невозможно представить сюжет.

Мавка в этом фильме не та классическая сказочная красавица. Она сложная: у нее есть светлая и темная сторона, она может быть мстительной и недружелюбной к людям, особенно к мужчинам. Но вместе с нежностью и наивностью она покоряет Лукьяна и зрителя, вероятно, покорит тоже.

За режиссурой стоит Екатерина Царик, известная своими клипами. Она добавила истории ритма и современного взгляда. Сценарий написал Ярослав Войцешек, а оператор Юрий Король создал такие кадры, что чувствуешь себя в самом сердце украинской природы: от Пирогова до густых Голосеевских лесов и загадочного Темного озера.

Фильм выйдет в прокат 26 февраля.

