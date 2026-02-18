Найочікуваніша прем’єра сезону— огляд нового українського фентезі

Українське фентезі, що підкорить серця — головна прем’єра сезону
Цей 2026 рік обіцяє бути особливо магічним для тих, хто любить історії, де фантастика зустрічається з реальністю. Найочікуваніший фільм сезону — українське романтичне фентезі "Мавка. Справжній міф"— розповідає про те, як стародавні легенди і сучасне життя переплітаються між собою.
Нове українське фентезі "Мавка. Справжній міф"
Події відбуваються на Русалчин тиждень, коли містичні істоти виходять у світ, а будь-яка людина, що зустрінеться на їхньому шляху, ризикує потрапити у біду. Але кохання здатне змінити навіть темну магію. Історія Лук’яна і Мавки саме про це.
Продюсерки Анна Єлісєєва та Ірина Костюк пояснюють, що стрічка не є екранізацією драми-феєрії Лесі Українки. Творча команда більше надихалася українською міфологією і демонологією, тож фільм має власний, унікальний настрій.
Головні герої фільму
Лук'яна і Мавку грають Аріна Бочарова, акторка львівського театру, та Іван Довженко з Національного театру імені Франка. Між ними відчувається справжня хімія — їхні погляди, дотики, моменти близькості змушують переживати кожну сцену разом з героями.
Особливу увагу привертають три довгокосі русалки, що контролюють мавок. Під чудернацьким гримом і в костюмах від Анни Осмехіної (бренд TTSWTRS) ми впізнаємо Олесю Романову, Юлію Буйновську та Роксолану Валівоць. Вони не просто прикрашають кадр — їхні персонажі впливають на хід історії, і без них неможливо уявити сюжет.
Мавка у цьому фільмі не та класична казкова красуня. Вона складна: в неї є світла і темна сторона, вона може бути мстивою та недружньою до людей, особливо до чоловіків. Але разом із ніжністю та наївністю вона підкорює Лук’яна і глядача, ймовірно, підкорить теж.
За режисурою стоїть Катерина Царик, відома своїми кліпами. Вона додала історії ритму і сучасного погляду. Сценарій написав Ярослав Войцешек, а оператор Юрій Король створив такі кадри, що відчуваєш себе у самому серці української природи: від Пирогова до густих Голосіївських лісів і загадкового Темного озера.
Фільм вийде в прокат 26 лютого.
