Головна Кіно Українське фентезі, що підкорить серця — головна прем’єра сезону

Українське фентезі, що підкорить серця — головна прем’єра сезону

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 19:17
Найочікуваніша прем’єра сезону— огляд нового українського фентезі
Cцена з фільму "Мавка. Справжній міф". Кадр з відео

Цей 2026 рік обіцяє бути особливо магічним для тих, хто любить історії, де фантастика зустрічається з реальністю. Найочікуваніший фільм сезону — українське романтичне фентезі "Мавка. Справжній міф"— розповідає про те, як стародавні легенди і сучасне життя переплітаються між собою. 

Як повідомляє Новини.LIVE з посилання на "Новий канал".

Читайте також:

Нове українське фентезі "Мавка. Справжній міф"

Події відбуваються на Русалчин тиждень, коли містичні істоти виходять у світ, а будь-яка людина, що зустрінеться на їхньому шляху, ризикує потрапити у біду. Але кохання здатне змінити навіть темну магію. Історія Лук’яна і Мавки саме про це.

Продюсерки Анна Єлісєєва та Ірина Костюк пояснюють, що стрічка не є екранізацією драми-феєрії Лесі Українки. Творча команда більше надихалася українською міфологією і демонологією, тож фільм має власний, унікальний настрій.

Головні герої фільму

Лук'яна і Мавку грають Аріна Бочарова, акторка львівського театру, та Іван Довженко з Національного театру імені Франка. Між ними відчувається справжня хімія — їхні погляди, дотики, моменти близькості змушують переживати кожну сцену разом з героями.

Особливу увагу привертають три довгокосі русалки, що контролюють мавок. Під чудернацьким гримом і в костюмах від Анни Осмехіної (бренд TTSWTRS) ми впізнаємо Олесю Романову, Юлію Буйновську та Роксолану Валівоць. Вони не просто прикрашають кадр — їхні персонажі впливають на хід історії, і без них неможливо уявити сюжет.

Мавка у цьому фільмі не та класична казкова красуня. Вона складна: в неї є світла і темна сторона, вона може бути мстивою та недружньою до людей, особливо до чоловіків. Але разом із ніжністю та наївністю вона підкорює Лук’яна і глядача, ймовірно, підкорить теж.

За режисурою стоїть Катерина Царик, відома своїми кліпами. Вона додала історії ритму і сучасного погляду. Сценарій написав Ярослав Войцешек, а оператор Юрій Король створив такі кадри, що відчуваєш себе у самому серці української природи: від Пирогова до густих Голосіївських лісів і загадкового Темного озера.

Фільм вийде в прокат 26 лютого.

фільм фільм українські фільми фантастика 2026 рік
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
