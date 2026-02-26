Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 4 украинских фильма, что можно посмотреть в кино весной 2026 года

4 украинских фильма, что можно посмотреть в кино весной 2026 года

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:09
Главные премьеры украинского кино — 4 фильма весны 2026 года
Фрагменты из фильмов "Когда ты расстанешься", "На драйве", "Киллхаус". Коллаж: Новини.LIVE

Украинский кинематограф продолжает поражать новинками даже в сложные времена. Весна 2026 года обещает сразу несколько зрелищных фильмов, которые заставят вас переживать, смеяться, держать дыхание и задумываться о жизни.

Новини.LIVE отобрали несколько премьер, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

Реклама
Читайте также:

Главные новинки украинского кино

"Когда ты расстанешься" — 12 марта

Свадьба мечты для подруги и брата-агента Интерпола превращается в настоящий хаос. Жених исчезает, а вместе с ним исчезает и легендарный бриллиант. Ксения (Наталья Денисенко) и Лора (Тоня Хижняк) бросаются на его поиски. Впереди — безумные погони, неожиданные союзы, опасные ловушки и события, в которые трудно поверить.

"На драйве" — 9 апреля

Группа друзей в прифронтовом Харькове случайно находит брошенные авто в закрытом торговом центре и решает устроить гонки. Сначала это просто развлечение, побег от обыденности, но очень быстро все превращается в игру без правил.

"Отель Соколиное сияние" — 16 апреля

В Карпатах два отеля соревнуются за туристов. Оксана, которая потеряла мужа-героя, пытается сохранить свой отель и память о Василии. Ей помогает Роман, ветеран войны, который находит смысл жизни в поддержке друзей и защите памяти побратима. Саундтрек к фильму создал PARFENIUK — кроме новой песни, звучат и его известные хиты. Трейлер ожидается позже.

"Киллхаус" — 23 апреля

Фильм основан на реальном событии. Первую в мире операцию по спасению дронами проходит семейная пара и американская журналистка. Их автомобиль попадает под обстрел на оккупированной территории. Операция привлекает внимание всего мира благодаря прямому стриму журналистки. Особенность "Киллхаус" в том, что в съемках участвуют настоящие военные и ветераны Сил обороны Украины: 3 ОШБр, СБУ и ГУР.

Ранее мы писали об украинских сериалах вышли на новый уровень. Рассказываем об отдельных лентах, которые достойны внимания.

Также мы сообщали о самых рейтинговых мелодрамах, которые точно поразят в самое сердце. Они очень популярны в последнее время.

кино украинские фильмы подборка 2026 год фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации