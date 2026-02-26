Главные премьеры украинского кино — 4 фильма весны 2026 года

Фрагменты из фильмов "Когда ты расстанешься", "На драйве", "Киллхаус". Коллаж: Новини.LIVE

Украинский кинематограф продолжает поражать новинками даже в сложные времена. Весна 2026 года обещает сразу несколько зрелищных фильмов, которые заставят вас переживать, смеяться, держать дыхание и задумываться о жизни.

Новини.LIVE отобрали несколько премьер, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

Главные новинки украинского кино

"Когда ты расстанешься" — 12 марта

Свадьба мечты для подруги и брата-агента Интерпола превращается в настоящий хаос. Жених исчезает, а вместе с ним исчезает и легендарный бриллиант. Ксения (Наталья Денисенко) и Лора (Тоня Хижняк) бросаются на его поиски. Впереди — безумные погони, неожиданные союзы, опасные ловушки и события, в которые трудно поверить.

"На драйве" — 9 апреля

Группа друзей в прифронтовом Харькове случайно находит брошенные авто в закрытом торговом центре и решает устроить гонки. Сначала это просто развлечение, побег от обыденности, но очень быстро все превращается в игру без правил.

"Отель Соколиное сияние" — 16 апреля

В Карпатах два отеля соревнуются за туристов. Оксана, которая потеряла мужа-героя, пытается сохранить свой отель и память о Василии. Ей помогает Роман, ветеран войны, который находит смысл жизни в поддержке друзей и защите памяти побратима. Саундтрек к фильму создал PARFENIUK — кроме новой песни, звучат и его известные хиты. Трейлер ожидается позже.

"Киллхаус" — 23 апреля

Фильм основан на реальном событии. Первую в мире операцию по спасению дронами проходит семейная пара и американская журналистка. Их автомобиль попадает под обстрел на оккупированной территории. Операция привлекает внимание всего мира благодаря прямому стриму журналистки. Особенность "Киллхаус" в том, что в съемках участвуют настоящие военные и ветераны Сил обороны Украины: 3 ОШБр, СБУ и ГУР.

