4 триллера с непредсказуемым финалом — сохраните на выходные

Настоящий холод пронизывает насквозь, когда приходит осознание, что мир, в котором ты жил, не настоящий. В кино есть много триллеров, играющих именно на этом ощущении.

Новини.LIVE собрали несколько фильмов, после которых еще долго будете ловить себя на мысли: а вдруг все не так очевидно, как кажется?

Психологические триллеры, где правда страшнее вымысла

"Вивариум" (2019)

На первый взгляд, история начинается очень буднично. Молодая пара ищет дом, чтобы начать новый этап жизни вместе. Они заходят в небольшое агентство недвижимости, где их встречает странный риелтор. Именно он предлагает показать идеальный вариант.

Идеальный — по меньшей мере внешне. Ровные улицы, одинаковые дома, тишина. Кажется, что это спокойный пригородный район. Но когда их проводник вдруг исчезает, становится понятно: что-то здесь не так. Пара пытается уехать, однако куда бы они ни ехали — снова возвращаются к тому же дому. И тогда приходит осознание: они оказались в замкнутом круге, из которого нет очевидного выхода.

"Комната желаний" (2019)

Истории об исполнении желаний всегда звучат заманчиво. Но кино не раз доказывало, что за любое чудо придется платить. Кейт и Мэтт покупают старый дом. Во время ремонта они находят замурованную комнату, которая обладает удивительным свойством — она может создать все, что только пожелаешь. Сначала это кажется подарком судьбы: деньги, драгоценности, любые вещи появляются буквально из воздуха.

Но для Кейт важнее всего совсем другое. После двух выкидышей она мечтает лишь об одном — стать мамой. И когда появляется шанс осуществить эту мечту, женщина не может остановиться. Проблема в том, что магия, которая напоминает подарок судьбы, может обернуться настоящим испытанием.

"Никакого выбора" (2025)

Этот триллер пугает не мистикой, а тем, насколько реалистичной может быть история. Ман-су много лет работает в бумажной компании. У него стабильная работа, дом, семья — все, что создает ощущение упорядоченной жизни. Но однажды компанию поглощают иностранные инвесторы, и мужчина внезапно оказывается без работы.

Казалось бы, обычная жизненная ситуация. Однако серия неудачных собеседований, унижения и постоянное сравнение с младшими кандидатами постепенно разрушают его психологически. Ман-су начинает смотреть на конкурентов уже не как на людей, а как на препятствия. И в какой-то момент он решает, что проблему можно решить радикально. Именно с этого решения начинается история, которая медленно превращается в опасную игру.

"Мы"

Обычная семейная поездка на отдых кажется идеальным способом перезагрузиться. Именно так и думает семья, которая отправляется в Калифорнию — в дом у моря, где когда-то жила героиня в детстве.

Это место связано с давней травмой, но женщина пытается убедить себя, что прошлое осталось позади. Сначала отдых действительно проходит спокойно: море, теплые вечера, семейные разговоры. Пока возле их дома не появляются незнакомцы. Люди, которые внешне точь-в-точь как они сами.

