Україна
5 фильмов для фанатов "Служанки" — увлекательные истории

5 фильмов для фанатов "Служанки" — увлекательные истории

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 19:16
Фильмы, похожие по атмосфере на "Служанку" — подборка триллеров
Фрагмент сериала "Ребекка". Кадр из видео

Если история "Служанка" вам понравилась, и вы хотите посмотреть что-то похожее, эта подборка для вас. Вас ждут неожиданные повороты и моменты, когда кажется, что все уже понятно, но сюжет найдет чем удивить вас.

Новини.LIVE расскажет о четырех таких фильмах больше.

Читайте также:

Что посмотреть после "Служанки"

"Наблюдатели" (2021)

Пиппа и Томас наконец переезжают в квартиру своей мечты. Но новый дом оказывается не таким тихим, как они надеялись. Соседи напротив — странные и загадочные. Пара случайно попадает в их игру, становясь свидетелями тайных отношений. С каждым днем ситуация выходит из-под контроля, и Пиппа с Томасом понимают, что попали в настоящую ловушку.

"Прежде, чем я засну" (2014)

Кристина Лукас просыпается каждое утро рядом с незнакомым мужчиной, который настаивает, что он ее муж. Она пытается вспомнить, кто она, ведь десять лет назад после аварии она потеряла память. Ежедневно Кристина просматривает видео, которые сама записывает, и понемногу собирает обломки своего прошлого. Но прошлое не всегда хочет сдаваться, и правда оказывается хитрой и опасной.

"Ребекка" (2020)

По сюжету фильма молодая пара приезжает в роскошное поместье на побережье. Сначала все кажется идеальным, но тень прошлого накрывает новую хозяйку дома. Дух бывшей жены и жуткие тайны семьи делают жизнь в поместье для нее настоящим кошмаром.

"Свежина" (2022)

Главная героиня устала от поиска любви. Кажется, надежда потеряна. И вдруг появляется он — идеальный на первый взгляд мужчина. Но под маской обаяния скрывается целый мир тайн. Сможет ли она увидеть настоящего человека за красивым фасадом, или ее сердце снова обманут?

Ранее мы писали о том, какие украинские фильмы выйдут этой весной. Самые ожидаемые новости 2026 года.

Также мы сообщали, какой триллер можно смело считать культовым. Некоторые считают его эталоном этого жанра.

кино триллеры подборка фильмы
Автор:
Ксения Микулец
Автор:
Ксения Микулец
