Фильмы, похожие по атмосфере на "Служанку" — подборка триллеров

Фрагмент сериала "Ребекка". Кадр из видео

Если история "Служанка" вам понравилась, и вы хотите посмотреть что-то похожее, эта подборка для вас. Вас ждут неожиданные повороты и моменты, когда кажется, что все уже понятно, но сюжет найдет чем удивить вас.

Новини.LIVE расскажет о четырех таких фильмах больше.

Что посмотреть после "Служанки"

"Наблюдатели" (2021)

Пиппа и Томас наконец переезжают в квартиру своей мечты. Но новый дом оказывается не таким тихим, как они надеялись. Соседи напротив — странные и загадочные. Пара случайно попадает в их игру, становясь свидетелями тайных отношений. С каждым днем ситуация выходит из-под контроля, и Пиппа с Томасом понимают, что попали в настоящую ловушку.

"Прежде, чем я засну" (2014)

Кристина Лукас просыпается каждое утро рядом с незнакомым мужчиной, который настаивает, что он ее муж. Она пытается вспомнить, кто она, ведь десять лет назад после аварии она потеряла память. Ежедневно Кристина просматривает видео, которые сама записывает, и понемногу собирает обломки своего прошлого. Но прошлое не всегда хочет сдаваться, и правда оказывается хитрой и опасной.

"Ребекка" (2020)

По сюжету фильма молодая пара приезжает в роскошное поместье на побережье. Сначала все кажется идеальным, но тень прошлого накрывает новую хозяйку дома. Дух бывшей жены и жуткие тайны семьи делают жизнь в поместье для нее настоящим кошмаром.

"Свежина" (2022)

Главная героиня устала от поиска любви. Кажется, надежда потеряна. И вдруг появляется он — идеальный на первый взгляд мужчина. Но под маской обаяния скрывается целый мир тайн. Сможет ли она увидеть настоящего человека за красивым фасадом, или ее сердце снова обманут?

