Україна
5 захопливих фільмів для тих, кому сподобалася "Служниця"

5 захопливих фільмів для тих, кому сподобалася "Служниця"

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 19:16
Фільми, схожі на "Служницю" — добірка витончених трилерів
Фрагмент серіалу "Ребекка". Кадр з відео

Якщо історія "Служниця" вас захопила, і ви хочете знову відчути ті ж напружені емоції, ця добірка для вас. Готуйтеся до несподіваних поворотів і моментів, коли здається, що все вже зрозуміло, але майте на увазі, що сюжет приготував масу сюрпризів.

Новини.LIVE розповість про чотири такі фільми більше. 

Читайте також:

Що подивитись після "Служниці"

"Спостерігачі" (2021)

Піппа та Томас нарешті переїжджають у квартиру своєї мрії. Але новий дім виявляється не таким тихим, як вони сподівалися. Сусіди навпроти — дивні і загадкові. Пара випадково потрапляє у їхню гру, стаючи свідками таємних стосунків. З кожним днем ситуація виходить з-під контролю, і Піппа з Томасом розуміють, що потрапили у справжню пастку.

"Перш, ніж я засну" (2014)

Крістина Лукас прокидається щоранку поруч із незнайомим чоловіком, який наполягає, що він її чоловік. Вона намагається згадати, хто вона, адже десять років тому після аварії вона втратила пам’ять. Щодня Крістина переглядає відео, які сама записує, і потроху збирає уламки свого минулого. Але минуле не завжди хоче здаватися, і правда виявляється хитрою та небезпечною.

"Ребекка" (2020)

По сюжету фільму молода пара приїжджає до розкішного маєтку на узбережжі. Спочатку все здається ідеальним, але тінь минулого накриває нову господиню дому. Дух колишньої дружини і моторошні таємниці родини роблять її життя в маєтку справжнім кошмаром. 

"Свіжина" (2022)

Головна героїня втомилася від пошуку кохання. Здається, надія втрачена. І раптом з’являється він — ідеальний на перший погляд чоловік. Але під маскою чарівності ховається цілий світ таємниць. Чи зможе вона побачити справжню людину за красивим фасадом, чи її серце знову обдурять?

Раніше ми писали про те, які українські фільми вийдуть цієї весни. Найочікуваніші новини 2026 року.

Також ми повідомляли, який трилер можна сміливо вважати культовим. Деякі вважають його еталоном цього жанру.

фільм трилери добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
