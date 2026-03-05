Відео
Головна Кіно Чому всі мають подивитися "56 днів" — цікава детективна історія

Чому всі мають подивитися "56 днів" — цікава детективна історія

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 06:35
Краще за американські любовні історії — детективний серіал "56 днів"
Кадри з серіалу "56 днів". Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви полюбляєте психологічні трилери, які змушують серце битися швидше, тоді серіал "56 днів" на Prime Video точно для вас. Це історія про швидкий, пристрасний роман, який стрімко перетворюється на трагедію. 

Новини.LIVE поділиться деталями сюжету серіалу "56 днів".

Читайте також:

Чим особливий новий серіал "56 днів"

Майстерний монтаж, де події минулого переплітаються з теперішнім, тримає у напрузі від першої до останньої серії. Серіал переносить нас в період локдауну, коли вихід у світ обмежений, а кожна поїздка до супермаркету стає маленькою пригодою. Саме там зустрілися Олівер і Кіара. З першого погляду вони відчули щось особливе. І замість того, щоб стримувати свої почуття, вирішили провести час разом під час самоізоляції. Здавалося б, нічого небезпечного — просто двоє людей, що шукають тепло й увагу. Але життя вносить свої корективи в їх плани.

І вже незабаром у квартирі Олівера, де він жив разом із Кіарою, знаходять тіло. Слідчі намагаються з’ясувати: кому воно належить і що саме сталося. Поступово сплітаються нитки романтики, пристрасті та маніпуляцій, і глядачеві відкривається складна й темна картина подій, що призвели до трагедії. Серіал показує не лише психологічну напругу та драму, а й нагадує, що навіть короткий роман може обернутися довгим ланцюгом наслідків.

Раніше ми писали про те, які нові серіали захопили глядачів. Вийшли не так давно, але вже встигли вразити глядачів.

Також ми повідомляли про розкішні скандинавські детективи, що варто переглянути хоч раз. Добірка кращих історій.

фільм серіал драма трилери детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
