Головна Кіно Ігри розуму — 3 психологічних мінісеріалів від Netflix

Ігри розуму — 3 психологічних мінісеріалів від Netflix

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 19:21
Мінісеріали на Netflix — кращі психологічні сюжети, які ви могли не бачити
Героїня серіалу "Любе дитя". Кадр з відео

Жанр психологічного трилера у форматі мінісеріалу — це шанс зануритися в глибини людської психіки всього за кілька вечорів. На Netflix є чимало таких історій, які не збирали мільйонні перегляди, але змушують напружено стежити за кожним рухом героїв. 

Новини.LIVE розповість про них більше. 

Психологічні мінісеріали на Netflix

"Одержимість" (2023)

Вільям — успішний лікар, у якого зовні все добре: робота, сім’я, життя, як на картинці. Але всередині порожньо. Його звичний світ руйнується, коли до родини приїжджає Анна — наречена його сина. Між ними виникає сильний, непереборний потяг. Ревнощі, страх втратити, бажання володіти — усе це штовхає Вільяма на кроки, які можуть зруйнувати кар’єру, сім’ю, по суті все.

"Любе дитя" (2023)

Жінка провела роки у полоні зі своїми двома дітьми, повністю відрізана від світу. Її життя підкорялося жорстким правилам і постійному контролю. Але одного дня вона наважується на втечу. Після порятунку починається справжнє розслідування: поліція відкриває стару справу про зникнення, яка тягнеться тринадцять років, і розкриває вражаючі факти.

"Під темним сонцем" (2025)

Молода мама намагається втекти від проблем і почати нове життя на фермі в Провансі. Вона думає, що тут знайде спокій, але власник ферми раптово помирає, і підозри падають на неї. Більш того, покійний фермер залишив їй увесь свій маєток. І це ще не все, адже вона також виявляється частиною родини, про яку раніше й не здогадувалася.

фільм серіал Netflix психологія добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
