Нова романтична комедія від Netflix — все про дораму, яка може стати хітом

На платформі Netflix планується нова корейська історія про кохання, але цього разу без цукрової глазурі. Новий проєкт із робочою назвою "Безладно назавжди" розповість не про "і жили вони довго і щасливо", а про те, що відбувається далі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Hollywood Reporter.

Про що буде нова дорама від Netflix

У центрі сюжету пара, яка разом ще зі студентських років. Су-хьон і Хьон-те пройшли через романтичний запал юності, побут, перші великі сварки й мовчазні вечори, коли кожен дивиться в телефон замість одне на одного. Вони не розходяться, але й не завжди розуміють, чому досі разом.

Головні ролі дісталися Кім Мін-ха та Но Сан-хьон — глядачам вони знайомі за "Пачинко" на Apple TV+. Там між ними вже була екранна хімія, але цього разу історія камерніша й болючіша. Вона — перфекціоністка, кураторка музею, яка звикла тримати все під контролем. Він — художник-інсталяціоніст, який живе ідеями та не дуже любить поступатися.

Netflix описує серіал як історію про те, що означає залишатися разом після того, як закінчився медовий місяць. І, якщо чесно, це звучить значно цікавіше, ніж чергова казка про доленосну зустріч під дощем. Бо питання не в тому, як люди закохуються. Питання — як вони витримують одне одного через десять років.

Для Кім Мін-ха це ще одна спроба закріпитися в статусі акторки, здатної тримати складну емоційну лінію. Для Но Сан-хьона — можливість відійти від образу стриманого романтичного героя й показати більш суперечливого чоловіка.

