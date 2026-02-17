Netflix закрив серіал із високим рейтингом — реакція фанатів

Логотип Netflix. Кадр з відео

Фанати Netflix не стали приховувати здивування, коли серіал з рейтингом 87% на Rotten Tomatoes закрили після першого сезону, хоча творці планували ще чотири. Йдеться про аніме-серіал "Термінатор Зеро", який дебютував у серпні 2024 року.

Як повідомляють Новини.LIVE з посиланням на видання Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Сюжет серіалу "Термінатор Зеро" від Netflix

Розробник Мэттсон Томлін переніс події у Токіо й розповідає про солдата з 2022 року, що мандрує у 1997-й, щоб змінити долю людства. Солдат приїжджає, щоб захистити вченого Малкольма Лі (Андре Холланд). Він створює систему штучного інтелекту, яка має стати єдиною надією проти Скайнету. Але поки Малкольм розмірковує над моральними межами свого винаходу, його переслідує безжалісний убивця з майбутнього. І від цього життя його трьох дітей змінюється назавжди.

Англомовну озвучку зробили Розаріо Доусон, Тімоті Оліфант і Енн Доуд. Томлін у інтерв’ю пояснював, що він не хотів ігнорувати події минулих фільмів франшизи, але вирішив сконцентруватися на нових персонажах, щоб не тягнути історію Джона та Сари Коннор.

Щоб адаптувати серіал до Японії, Томлін придумав цікаве рішення: замість вогнепальної зброї Термінатор отримав леза на руках, а сцени боїв будувалися навколо мечів та інших нестандартних прийомів.

Після закриття серіалу фанати в мережі висловили розчарування. Один писав: "Жаль, це найсильніше, що франшиза давала за останні 20 років". Інший відзначав уважну роботу над деталями: "Сюжет, персонажі та анімація повністю занурюють у всесвіт Термінатора".

Мэттсон Томлін на X пояснив, що серіал скасували через те, що переглянули його не так багато людей, як сподівалися. Він додав, що вже написав сценарії другого сезону й майже завершив третій, і не виключає, що колись повернеться до цієї історії в іншій формі.

Для шанувальників франшизи це серйозний удар, адже "Термінатор Зеро" пропонував новий погляд на всесвіт, не копіюючи старі фільми, і залишав простір для нових історій.

Раніше ми писали про те, які серіали від Netflix приємно здивують цікавим фіналом.

Також ми повідомляли про інтригуючі новинки від Netflix 2025 року, які захоплюють з перших хвилин.