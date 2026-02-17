Netflix закрыл сериал с высоким рейтингом — реакция фанатов

Логотип Netflix. Кадр из видео

Фанаты Netflix не стали скрывать удивления, когда сериал с рейтингом 87% на Rotten Tomatoes закрыли после первого сезона, хотя создатели планировали еще четыре. Речь идет об аниме-сериале "Терминатор Зеро", который дебютировал в августе 2024 года.

Сюжет сериала "Терминатор Зеро" от Netflix

Разработчик Мэттсон Томлин перенес события в Токио и рассказывает о солдате из 2022 года, который путешествует в 1997-й, чтобы изменить судьбу человечества. Солдат приезжает, чтобы защитить ученого Малкольма Ли (Андре Холланд). Он создает систему искусственного интеллекта, которая должна стать единственной надеждой против Скайнета. Но пока Малкольм размышляет над моральными пределами своего изобретения, его преследует безжалостный убийца из будущего. И от этого жизнь его троих детей меняется навсегда.

Англоязычную озвучку сделали Розарио Доусон, Тимоти Олифант и Энн Доуд. Томлин в интервью объяснял, что он не хотел игнорировать события прошлых фильмов франшизы, но решил сконцентрироваться на новых персонажах, чтобы не тянуть историю Джона и Сары Коннор.

Чтобы адаптировать сериал к Японии, Томлин придумал интересное решение: вместо огнестрельного оружия Терминатор получил лезвия на руках, а сцены боев строились вокруг мечей и других нестандартных приемов.

После закрытия сериала фанаты в сети выразили разочарование. Один писал: "Жаль, это самое сильное, что франшиза давала за последние 20 лет". Другой отмечал внимательную работу над деталями: "Сюжет, персонажи и анимация полностью погружают во вселенную Терминатора".

Мэттсон Томлин на X объяснил, что сериал отменили из-за того, что просмотрели его не так много людей, как надеялись. Он добавил, что уже написал сценарии второго сезона и почти завершил третий, и не исключает, что когда-то вернется к этой истории в другой форме.

Для поклонников франшизы это серьезный удар, ведь "Терминатор Зеро" предлагал новый взгляд на вселенную, не копируя старые фильмы, и оставлял пространство для новых историй.

