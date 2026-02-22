Мінісеріал на реальних подіях від Netflix — новинка, що варта вашої уваги

Cцена з серіалу "Свинцеві діти". Кадр з відео

Є історії, після яких важко просто вимкнути екран і піти пити чай. Цей серіал від Netflix один з таких. "Свинцеві діти" розповідає про реальну трагедію: масове отруєння дітей через промислове забруднення. Це болюча, дуже людська історія про те, як система роками робила вигляд, що нічого не відбувається.

Новини.LIVE розповість про більше про серіал, який зараз обговорюють усі.

Чи варто дивитись "Свинцеві діти"

Події розгортаються навколо сталеливарного заводу в Шопєнідзе. Діти живуть поряд із підприємством, граються у дворах, ходять до школи — і повільно отруюються свинцем. У них з’являються хронічні хвороби, проблеми з розвитком, дивні симптоми, які лікарі довго не можуть (або не хочуть) пов’язати в одну картину.

Молода лікарка Йоланта Вадовська-Круль помічає закономірність. Вона бачить не окремі випадки, а систему. І саме з цього моменту починається головне — її особиста війна з байдужістю та страхом. Їй прямо не кажуть "мовчи", але натякають. Переписують результати аналізів. "Коригують" статистику. Переконують, що паніка зайва.

У серіалі дуже точно передано атмосферу пізнього соціалізму: коли імідж держави важливіший за здоров’я дітей. Коли прості люди змушені доводити очевидне. Коли правда стає небезпечною. Серіал не тисне дешевими прийомами. Він працює через деталі: погляди, паузи, кабінетні розмови, в яких вирішуються чужі долі.

"Свинцеві діти" — не легкий серіал для вечора "щоб відпочити". Він про відповідальність. Про те, скільки коштує правда. І про те, що іноді одна вперта людина може зрушити те, що здається непорушним.

Глядачі відгукуються про цей серіал, як про чесний і дуже людяний. Радимо його подивитись тим, хто цінує історії, засновані на реальних подіях, і не боїться складних тем. Після нього залишається не тільки емоція, а й питання: а що б я зробила на її місці?

