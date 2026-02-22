Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Новинка месяца — мини-сериал от Netflix, о котором говорят все

Новинка месяца — мини-сериал от Netflix, о котором говорят все

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 09:10
Мини-сериал на реальных событиях от Netflix — новинка, достойна внимания
Сцена из сериала "Свинцовые дети". Кадр из видео

Есть истории, после которых трудно просто выключить экран и пойти пить чай. Этот сериал от Netflix один из таких. "Свинцовые дети" рассказывает о реальной трагедии: массовом отравлении детей из-за промышленного загрязнения. Это болезненная, очень человеческая история о том, как система годами делала вид, что ничего не происходит.

Новини.LIVE расскажет больше о сериале, который сейчас обсуждают все.

Реклама
Читайте также:

Стоит ли смотреть "Свинцовые дети"

События разворачиваются вокруг сталелитейного завода в Шопенидзе. Дети живут рядом с предприятием, играют во дворах, ходят в школу — и медленно отравляются свинцом. У них появляются хронические болезни, проблемы с развитием, странные симптомы, которые врачи долго не могут (или не хотят) связать в одну картину.

Молодой врач Йоланта Вадовская-Круль замечает закономерность. Она видит не отдельные случаи, а систему. И именно с этого момента начинается главное — ее личная война с равнодушием и страхом. Ей прямо не говорят "молчи", но намекают. Переписывают результаты анализов. "Корректируют" статистику. Убеждают, что паника излишня.

В сериале очень точно передана атмосфера позднего социализма: когда имидж государства важнее здоровья детей. Когда простые люди вынуждены доказывать очевидное. Когда правда становится опасной. Сериал не давит дешевыми приемами. Он работает через детали: взгляды, паузы, кабинетные разговоры, в которых решаются чужие судьбы.

"Свинцовые дети" — не легкий сериал для вечера "чтобы отдохнуть". Он об ответственности. О том, сколько стоит правда. И о том, что иногда один упрямый человек может сдвинуть то, что кажется незыблемым.

Зрители отзываются об этом сериале, как о честном и очень человечном. Советуем его посмотреть тем, кто ценит истории, основанные на реальных событиях, и не боится сложных тем. После него остается не только эмоция, но и вопрос: а что бы я сделала на ее месте?

Ранее мы писали о рейтинговом британском сериале, который стоит отдельного внимания в этом году. Это премьера с очень интересным сюжетом.

Также мы делились подборкой сериалов с высоким рейтингом. Они скрасят любой вечер.

кино сериал Netflix драма
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации