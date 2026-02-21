Популярні серіали на Netflix у лютому — що вийшло цього місяця

Головний герой серіалу "Лінкольн для адвоката". Кадр з відео

Цей місяць досить насичений новинками у світі кіно. На Netflix нарешті з’явилися серіали, на які фанати чекали довгі місяці — а дехто навіть роки. Тут і продовження знайомих історій, і нові сюжети, які змушують затамувати подих.

Новини.LIVE розповість про три таких серіали.

Реклама

Читайте також:

Популярні серіали на Netflix, які ви маєте побачити

"Лінкольн для адвоката", сезон 4

5 лютого вийшов новий сезон історії про Міккі Голлера, і він починається не з легкої сцени у залі суду, а з цілком несподіваного повороту: сам адвокат опиняється за ґратами. Тепер йому доведеться доводити власну невинуватість у вбивстві, якого він не скоював. А його опоненти — ще більш хитрі та небезпечні. Мануель Гарсіа-Рульфо, який знову грає Міккі, демонструє, що актор не боїться складних і суперечливих ролей. Серіал уже піднявся на верхівки рейтингових списків.

"Нічний агент", сезон 3

У новому сезоні Пітера Сазерленда відправляють на пошуки молодого агента Міністерства фінансів, який втік до Стамбула з конфіденційною урядовою інформацією після вбивства свого боса. Що починається як ризиковане полювання, швидко переростає на справжній хаос: Пітер протистоїть найманим убивцям і змушений працювати разом із впертою журналісткою, чия жага до правди ставить їх обох під приціл. Дія нового сезону розгортається у Стамбулі, Мехіко, Вашингтоні, Нью-Йорку та Домініканській Республіці, що додає історії масштабності та непередбачуваності.

"Як дістатися до раю з Белфаста"

Три давні подруги збираються разом на похорон однокласниці. З першого погляду це нагадує звичайну траурну зустріч, але швидко стає зрозуміло, що все не так просто. Сірша, Дара та Робін відчувають, що смерть Грети приховує щось більше. Їхня подорож Ірландією перетворюється на пошук істини, де на кожному кроці відкриваються нові таємниці.

Раніше ми писали про те, які є ще новинки на Netflix. Ці серіали змусять забути вас про все.

Також ми повідомляли про рейтинговий серіал на Netflix, що неочікувано для фанатів закрили.