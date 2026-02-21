Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Что посмотреть на Netflix в феврале — популярные сериалы и новинки

Что посмотреть на Netflix в феврале — популярные сериалы и новинки

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 17:09
Популярные сериалы на Netflix в феврале — что вышло в этом месяце
Главный герой сериала "Линкольн для адвоката". Кадр из видео

Этот месяц достаточно насыщен новинками в мире кино. На Netflix наконец-то появились сериалы, которые фанаты ждали долгие месяцы — а некоторые даже годы. Здесь и продолжение знакомых историй, и новые сюжеты, которые заставляют затаить дыхание.

Новини.LIVE расскажет о трех таких сериалах.

Реклама
Читайте также:

Популярные сериалы на Netflix, которые вы должны увидеть

"Линкольн для адвоката", сезон 4

5 февраля вышел новый сезон истории о Микки Холлере, и он начинается не с легкой сцены в зале суда, а с вполне неожиданного поворота: сам адвокат оказывается за решеткой. Теперь ему придется доказывать собственную невиновность в убийстве, которого он не совершал. А его оппоненты — еще более хитрые и опасные. Мануэль Гарсиа-Рульфо, который снова играет Микки, демонстрирует, что актер не боится сложных и противоречивых ролей. Сериал уже поднялся на верхушки рейтинговых списков.

"Ночной агент", сезон 3

В новом сезоне Питера Сазерленда отправляют на поиски молодого агента Министерства финансов, который сбежал в Стамбул с конфиденциальной правительственной информацией после убийства своего босса. Что начинается как рискованная охота, быстро перерастает в настоящий хаос: Питер противостоит наемным убийцам и вынужден работать вместе с упрямой журналисткой, чья жажда правды ставит их обоих под прицел. Действие нового сезона разворачивается в Стамбуле, Мехико, Вашингтоне, Нью-Йорке и Доминиканской Республике, что добавляет истории масштабности и непредсказуемости.

"Как добраться до рая из Белфаста"

Три давние подруги собираются вместе на похороны одноклассницы. С первого взгляда это напоминает обычную траурную встречу, но быстро становится понятно, что все не так просто. Сирша, Дара и Робин чувствуют, что смерть Греты скрывает нечто большее. Их путешествие по Ирландии превращается в поиск истины, где на каждом шагу открываются новые тайны.

Ранее мы писали о том, какие есть еще новинки на Netflix. Эти сериалы заставят забыть вас обо всем.

Также мы сообщали о рейтинговом сериале на Netflix, что неожиданно для фанатов закрыли.

кино сериал Netflix фильм 2026 год
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации