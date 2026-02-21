Популярные сериалы на Netflix в феврале — что вышло в этом месяце

Главный герой сериала "Линкольн для адвоката". Кадр из видео

Этот месяц достаточно насыщен новинками в мире кино. На Netflix наконец-то появились сериалы, которые фанаты ждали долгие месяцы — а некоторые даже годы. Здесь и продолжение знакомых историй, и новые сюжеты, которые заставляют затаить дыхание.

Новини.LIVE расскажет о трех таких сериалах.

"Линкольн для адвоката", сезон 4

5 февраля вышел новый сезон истории о Микки Холлере, и он начинается не с легкой сцены в зале суда, а с вполне неожиданного поворота: сам адвокат оказывается за решеткой. Теперь ему придется доказывать собственную невиновность в убийстве, которого он не совершал. А его оппоненты — еще более хитрые и опасные. Мануэль Гарсиа-Рульфо, который снова играет Микки, демонстрирует, что актер не боится сложных и противоречивых ролей. Сериал уже поднялся на верхушки рейтинговых списков.

"Ночной агент", сезон 3

В новом сезоне Питера Сазерленда отправляют на поиски молодого агента Министерства финансов, который сбежал в Стамбул с конфиденциальной правительственной информацией после убийства своего босса. Что начинается как рискованная охота, быстро перерастает в настоящий хаос: Питер противостоит наемным убийцам и вынужден работать вместе с упрямой журналисткой, чья жажда правды ставит их обоих под прицел. Действие нового сезона разворачивается в Стамбуле, Мехико, Вашингтоне, Нью-Йорке и Доминиканской Республике, что добавляет истории масштабности и непредсказуемости.

"Как добраться до рая из Белфаста"

Три давние подруги собираются вместе на похороны одноклассницы. С первого взгляда это напоминает обычную траурную встречу, но быстро становится понятно, что все не так просто. Сирша, Дара и Робин чувствуют, что смерть Греты скрывает нечто большее. Их путешествие по Ирландии превращается в поиск истины, где на каждом шагу открываются новые тайны.

