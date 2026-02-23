Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Планируется новая интересная комедия от Netflix — подробности

Планируется новая интересная комедия от Netflix — подробности

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 14:34
Романтическая комедия от Netflix — все о новой дораме
Эмблема от Netflix. Кадр из видео

На платформе Netflix планируется новая корейская история о любви. Новый проект пока получил такое рабочее название "Беспорядочно навсегда". Сериал расскажет не о "и жили они долго и счастливо", а о том, что происходит дальше.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Реклама
Читайте также:

О чем будет новая дорама от Netflix

В центре сюжета пара, которая вместе еще со студенческих лет. Су-хен и Хен-тэ прошли через романтический пыл юности, быт, первые крупные ссоры и молчаливые вечера, когда каждый смотрит в телефон вместо друг друга. Они не расходятся, но и не всегда понимают, почему до сих пор вместе.

Главные роли достались Ким Мин-ха и Но Сан-хен — зрителям они знакомы по "Пачинко" на Apple TV+. Там между ними уже была экранная химия, но на этот раз история более камерная и болезненная. Она — перфекционистка, куратор музея, привыкшая держать все под контролем. Он — художник-инсталляционист, который живет идеями и не очень любит уступать.

Netflix описывает сериал как историю о том, что значит оставаться вместе после того, как закончился медовый месяц. И, если честно, это звучит гораздо интереснее, чем очередная сказка о судьбоносной встрече под дождем. Потому что вопрос не в том, как люди влюбляются. Вопрос — как они выдерживают друг друга через десять лет.

Для Ким Мин-ха это еще одна попытка закрепиться в статусе актрисы, способной держать сложную эмоциональную линию. Для Но Сан-хена — возможность отойти от образа сдержанного романтического героя и показать более противоречивого мужчину.

Ранее мы писали о том, какой интересный мини-сериал презентовали на Netflix в этом месяце. Получился довольно небанальный сюжет.

Также мы сообщали, какие новинки вышли на Netflix в феврале. Речь идет и о продолжении культовых историй.

кино Netflix фильм комедия драма
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации