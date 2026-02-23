Романтическая комедия от Netflix — все о новой дораме

Эмблема от Netflix. Кадр из видео

На платформе Netflix планируется новая корейская история о любви. Новый проект пока получил такое рабочее название "Беспорядочно навсегда". Сериал расскажет не о "и жили они долго и счастливо", а о том, что происходит дальше.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

О чем будет новая дорама от Netflix

В центре сюжета пара, которая вместе еще со студенческих лет. Су-хен и Хен-тэ прошли через романтический пыл юности, быт, первые крупные ссоры и молчаливые вечера, когда каждый смотрит в телефон вместо друг друга. Они не расходятся, но и не всегда понимают, почему до сих пор вместе.

Главные роли достались Ким Мин-ха и Но Сан-хен — зрителям они знакомы по "Пачинко" на Apple TV+. Там между ними уже была экранная химия, но на этот раз история более камерная и болезненная. Она — перфекционистка, куратор музея, привыкшая держать все под контролем. Он — художник-инсталляционист, который живет идеями и не очень любит уступать.

Netflix описывает сериал как историю о том, что значит оставаться вместе после того, как закончился медовый месяц. И, если честно, это звучит гораздо интереснее, чем очередная сказка о судьбоносной встрече под дождем. Потому что вопрос не в том, как люди влюбляются. Вопрос — как они выдерживают друг друга через десять лет.

Для Ким Мин-ха это еще одна попытка закрепиться в статусе актрисы, способной держать сложную эмоциональную линию. Для Но Сан-хена — возможность отойти от образа сдержанного романтического героя и показать более противоречивого мужчину.

